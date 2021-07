Policisté zůstanou v obcích zasažených tornádem do konce prázdnin. Hlídat jich tam bude téměř stovka

Policisté budou na Hodonínsku a Břeclavsku v obcích zasažených tornádem nejméně do konce prázdnin. Ve čtvrtek o tom informoval ředitel jihomoravské policie Leoš Tržil. Podle něj bylo po tornádu, které se s bouří krajem prohnalo poslední červnový čtvrtek, v terénu přes 500 policistů. Od příštího týdne jich bude po jednotlivých obcích rozděleno asi 80. Brno 16:53 22. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policisté v tornádem poničených Mikulčicích | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V sobotu uplyne měsíc od chvíle, kdy bouře s kroupami a tornádem o rychlosti kolem 300 kilometrů za hodinu poničily 1200 domů a vyžádaly si šest životů.

„S přivolanými posilami bylo tu noc v akci přes 500 policistů z celé republiky. Když se situace stabilizovala, měli jsme v terénu zhruba 300 lidí přes den a 200 na noc. Dnes je to kolem 150 lidí na den a od příštího týdne to bude na 24 hodin 80 lidí,“ uvedl ve čtvrtek Tržil.

Nasazení podle něj bylo enormní. „V první řadě jsme se snažili o ochranu života a zdraví při záchranných pracích, při těch likvidačních pak o ochranu majetku, o regulaci dobrovolníků a dopravy nejen v obcích, ale i na přilehlé silnici I/55.“

Podle něj se osudné noci uzavřel pás dálnice z Břeclavi do Brna, což je skoro 50 kilometrů. „Bylo to pro záchranné složky, pro jejich příjezd a spojení s Brnem pro sanitky, které by vozily postižené. Svým způsobem to ale nebylo potřeba,“ řekl Tržil.

Pochvaloval si spolupráci s hasiči. „Spolupráce byla na špičkové úrovni, vycházeli jsme si vstříc a hodnotím to pozitivně. Teď nemůžu říct, že bych něco hodnotil negativně, je to na dlouhodobější analýzu činností a vyhodnocení,“ poznamenal ředitel.

Policie nezaznamenala ani nic extrémního, co se týká majetkové trestné činnosti. „Na začátku zmizelo jedno kolo a jedna pila. Další případy byly vždy nějaké nedorozumění, že si někdo dal někam materiál, který bylo potřeba posunout například kvůli demolici. Jsem rád, že to bylo v klidu.“

Strážci zákona budou na místě působit minimálně do konce prázdnin. „Bude tam velký pohyb materiálu a lidí. Dohled bude preventivní. Chtěl bych ale apelovat na vlastníky nemovitostí, že mají povinnost zajistit si majetek. Policie tam nemůže suplovat ochrannou službu. Stalo se nám, že volala paní na linku 158, že si přivezla cihly, ať je střežíme,“ dodal.

