Architekti a projektanti nabízí bezplatnou pomoc Moravanům, kterým tornádo zničilo domy

Tisíce tun suti se vrší na třech velkých skládkách na jihu Moravy. Jde o zbytky ze stovek domů poničených tornádem. Když už je odklízení trosek téměř u konce, přichází nová starost – jak postavit nové domy. Pomoc obyvatelům a obcím nabídla Česká komora architektů a s ní také inženýři, projektanti a ekologové. Brno 10:46 8. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odhadované škody v obci půjdou do stovek milionů korun | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Můj manžel je hasič a zrovna tam byl v té první vlně pomáhat. Mě vlastně strašně trápilo, že se nedokážu hned zvednout a jet a nějakým způsobem pomoci,“ říká architektka Šárka Králiková-Metznerová, která měla informace o poničených obcích z první ruky. Když Česká komora architektů oslovila svoje členy s nabídkou pomoci obcím postiženým tornádem, neváhala.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Architekti nabízí pomoc obcím, které jsou zničené tornádem

„Mám zkušenosti třeba s rekonstrukcemi obecních domů,“ říká architektka. Nabídka architektů, kteří tak jako Šárka Králiková-Metznerová pomohou, je dostupná na webu Pro Bono, iniciativy českých architektů, poskytující bezplatné či zlevněné architektonické poradenství a služby obětem katastrof.

Nabízených služeb rád využije třeba městys Nová Moravská Ves. „Nechci se trumfovat s kolegy z okolních obcí, ale nám to skutečně vzalo prakticky veškeré veřejné budovy,“ říká starosta Marek Košut z TOP 09.

Mezi tyto budovy patří například školka, tři školní budovy, sokolovna, radnice nebo smuteční síň. Zcela rozježděné a srovnané se zemí jsou i náves, všechny veřejné komunikace i veřejná prostranství včetně hřišť, které padly za oběť uklízecím a záchranným pracím. Odhadované škody v obci půjdou do stovek milionů korun a starosta si nabídky komory architektů i projektantů váží. „Když použiji ne úplně příjemný příměr, tak vypadáme jako Drážďany po válce… Může to být ohromná příležitost pro urbanismus obce,“ konstatuje Košut.

Šance pro rozvoj

Úklid je z 90 procent hotový, hasiči se začnou z jižní Moravy stahovat. Práce komplikují dezinformace Číst článek

Předseda komory architektů Jan Kasl dále nastiňuje, s čím mohou jeho kolegové pomoci: kolegové statici, urbanisti, krajinářští architekti, stavební inženýři, infrastrukturní inženýři, kteří dělají dopravní komunikace a sítě nabízí hotové projekty, konzultace i poradenství. Do spolupráce se podle Kasla zapojí i studující inženýři nebo architekti z Vysokého učení technického. „Některé změny v sídlech se budou řešit dlouho. Výsadba zeleně, veřejná prostranství, terénní úpravy – to vše přijde až dlouho potom, co se bude řešit střecha nad hlavou. To tornádo, jeho ničivý výsledek, to by se dalo obrátit ve výzvu a šanci pro hezčí rozvoj těch sídel,“ míní Kasl.

Další pomocnou ruku nabízí i brněnská nadace Partnerství, ekologická nezisková organizace, která může poskytnout know-how třeba k pasivním domům a konkrétním způsobům udržitelného bydlení.

„Opatření přispívají k tomu, že náklady na takovou domácnost budou v budoucnu nižší. Mezi tato opatření patří například fotovoltaika, zelené střechy, dvojí rozvody vod pro využívání šedé a srážkové vody v domě,“ říká ředitel nadace Petr Kazda. Experti přímo z nadace či na ni napojení profesionálové můžou pomoci i s konzultací návrhu domů, financováním nebo poradí obcím s obnovou krajiny.