Celkové škody po tornádu budou nižší než 15 miliard. V postižených obcích zůstalo přes 200 tisíc tun odpadu

V pěti obcích postižených tornádem na Břeclavsku a Hodonínsku a v jejich okolí zůstalo po likvidačních a demoličních pracích asi 210 000 tun odpadu. Jeho likvidace bude stát téměř 300 milionů korun. Celkové škody budou podle odhadu nižší než 15 miliard korun, řekl náměstek jihomoravského hejtmana Jan Zámečník (KDU-ČSL). Škody na majetku kraje jsou 800 milionů korun a na obecním 721 milionů, vyplynulo ze zpřesňujících posudků. Brno 17:08 23. července 2021

Škody na majetku kraje se dosud odhadovaly zhruba na půl miliardy korun, celkové škody na 15 miliard s tím, že zřejmě porostou. Posudky kraj zašle vládě.

„U celkových odhadů dojde k nějakému snížení, ale dosud nevím k jakému. Ale bude to méně než 15 miliard,“ uvedl Zámečník.

Poškozeno bylo mimo jiné 14 krajských objektů a asi 100 obecních, v tomto případě ale například třeba i kapličky či hřiště, kde byly škody nízké. Proto je nepoměr mezi počtem obecních a krajských objektů a výší škod.

U obecních budov určovali škodu znalci z Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Dokumenty bylo nutné odevzdat kraji do pátku, protože následující týden by měla vláda jednat o finanční pomoci obcím, a to mimo jiné právě na základě soupisů znalců. Kraj je tak bude vládě zasílat.

Mezi budovami, které znalci hodnotili, byly nejen školy, obecní úřady a sokolovny, ale také třeba kostel nebo márnice. Nejvíce zasaženou obcí byla podle znalců Moravská Nová Ves. Zámečník uvedl, že škody na obecním majetku jsou v tomto případě vyčísleny na asi 260 milionů korun.

Stovky milionů škod hlásí také některé firmy. Pojišťovny mají nahlášeno z bouřek, vichřic a tornáda, které zasáhly Česko v červnu a v červenci, 33 657 škod za 4,67 miliardy korun. Poškozeno tornádem bylo poslední červnový čtvrtek také asi 1200 domů, z toho necelých 200 muselo jít k zemi. Šest lidí přišlo o život.

Statisíce tun odpadu

„Rozsah škod byl obrovský. Vzniklý odpad při odstraňování staveb a porostů jsme museli prozatímně ukládat na třech provizorních skladových deponiích (místech) – Moravská Nová Ves, Mikulčice a Hodonín,“ uvedl jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Podle zákona o odpadech si svůj odpad likviduje obec na své náklady. „Likvidaci spouště, která svým rozsahem přesahuje území daných obcí, nemají tyto obce šanci ze svých rozpočtů zaplatit. Ministerstvo životního prostředí proto prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR vypsalo výzvu adresovanou krajům k předkládání žádostí o dotace právě na odstraňování odpadů vzniklých v důsledku tornáda. Musíme obcím pomoci,“ doplnil Grolich.

Krajští radní rozhodli o výběru dodavatele – zpracovatele odpadu a také o podání žádosti o poskytnutí podpory 285 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí ČR.

V sobotu uplyne měsíc od chvíle, kdy se Břeclavskem a Hodonínskem prohnala bouře s krupobitím a tornádem o rychlosti zhruba 300 kilometrů, které za sebou zanechaly šest obětí a 1200 poničených domů. Mezi nejzasaženějšími obcemi byla Moravská Nová Ves, Mikulčice, Hrušky, Lužice a také Hodonín.