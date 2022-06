Slabé tornádo na jihu Moravy? Meteorologové prověřují případ na Břeclavsku

Meteorologové prověřují, jestli pondělní silné bouřky na jihu Moravy nedoprovázelo i slabší tornádo. Vichřice ničila střechy a lámala stromy hlavně v Lanžhotě a části Břeclavi. Bez proudu tam zůstaly stovky domácností, energetici většinu dodávek už obnovili. Video Lanžhot 10:08 14. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Střecha domu poničená při bouřce v Lanžhotě na Břeclavsku | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK

„Zatím máme potvrzenou trombu, která se objevila na slovenské straně. Ale je možné, že někde se dotkla i zemského povrchu. To už by bylo klasifikované jako tornádo, slabší, ale ještě to není potvrzené,“ uvedl pro Český rozhlas Brno Peter Hruška z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Situaci jedou meteorologové vyhodnotit přímo na místo. „Průzkumem na místě se pokusí zjistit, zda za následky včerejších bouří mohlo slabší tornádo nebo například downburst,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav na twitteru.

V Lanžhotě bouře poškodila několik ulic, podle starosty Ladislava Straky je poškozená celá čtvrť. Většinou vítr shazoval tašky, závažněji poškozené jsou jednotky domů. Ještě večer se podařilo provizorně zakrýt poškozené střechy plachtami.

Podle meteorologů je možné, že se přes Břeclavsko v pondělí večer prohnalo malé tornádo. Obyvatelé Lanžhotu ho natočili mobilem. Bouře v obci poškodila domy v několika ulicích. Hasiči hlásí čtyřicítku výjezdů. pic.twitter.com/W377cD0OGP — ČT24 (@CT24zive) June 14, 2022

„Začalo silně foukat i s deštěm. Bylo to dost dramatické, trvalo to chvilku, ale přehnalo se to v rozsahu několika ulic jedné čtvrti města Lanžhot. Téměř veškeré vzrostlé stromy byly zničeny, zlomeny v polovině,“ popsal Straka.

Škoda je i na městském majetku, a to v areálu fotbalového hřiště. Podle nezávislé místostarostky Petry Říhové byla bouře mimořádně silná, ale ne tak jako loňské tornádo v sousedních obcích.

„Zdvihl se velmi velmi silný vítr, byl hustý déšť a byla úplná tma. Všechno možné létalo vzduchem. Celé to trvalo minutu nebo minutu a půl,“ popsala Říhová.

Lidé podle starosty měli strach i s ohledem na to, že za deset dní uplyne rok od chvíle, kdy se Břeclavskem a Hodonínskem prohnalo ničivé tornádo. Tehdy zemřelo šest lidí včetně malého dítěte a z 1200 zasažených domů muselo asi 200 k zemi.

Místní v Lanžhotě jsou stále bez elektřiny. Někteří pomáhali před rokem příbuzným v Moravské Nové Vsi s úklidem po tornádu, teď mají menší škody na vlastních domech. pic.twitter.com/5jcNrc6EgN — Barbora Sittová (@Sittova_CT) June 14, 2022