Manželé přišli o dům kvůli tornádu, při stavbě nového dělníci podkopali sousedy a jedna stěna se zřítila

Ani téměř 15 měsíců od ničivého tornáda na jihu Moravy nemá část rodin vlastní bydlení. Opravy a výstavbu komplikují vysoké ceny stavebních materiálů i nedostatek řemeslníků. Bez domova je stále i rodina Ševelových z Mikulčic, kterým tornádo vzalo čerstvě opravený dům. Práce na novém teď kvůli sporům se stavební firmou stojí, dělníci omylem podkopali základy sousedního domu a jedna ze stěn se zřítila. Mikulčice 13:43 15. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Manželé Ševelovi stojí u staveniště svého domu | Foto: Štěpánka Kadlečková | Zdroj: Český rozhlas

„Nejvíc mě trápí, že můžeme přijít o střechu nad hlavou podruhé,“ přiznává Eva Ševelová u staveniště domu, kam se měla její rodina v listopadu podle smlouvy nastěhovat. Práce ale stojí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Manželům Ševelovým z Mikulčic vzalo loňské tornádo čerstvě opravený rodinný dům. Letos na jaře začali stavět znovu, místo stěhování je ale pravděpodobně čeká soud

„Chtěla jsem mít ve sklepě místnost, kam bych se mohla schovat s dětmi, když přijdou bouřky. Jak foukne větší vítr, je to problém,“ říkají manželé Ševelovi o tom, jak se cítí víc než rok po tornádu.

Ve stavební jámě se krčí základy sklepa. Stěnu vedlejšího domu podpírají dřevěné trámy. Sesunula se poté, co dělníci omylem podkopaly její základy. Se stabilizací tehdy pomáhali hasiči.

Podle Ševelových chybí stavbě nutná hydroizolace a je celá oproti projektu zhruba o 50 centimetrů posunutá. Chtějí proto odstoupit od smlouvy se stavební firmou a žádají vrátit zhruba tři miliony korun.

„Neudělali na podsklepení hydroizolaci, druhé pochybení, že shodili sousedovi stěnu, a třetí – podsklepení nestojí podle projektové dokumentace,“ popisují.

Vrátit dotaci?

Brněnská firma Keramické domy trvá na tom, že zakázku lze dokončit a pochybení napravit. „Návrh našeho řešení je prostý – napravit to, co tam vzniklo, dostavět, co se dostavět má, a zajistit, aby manželé Ševelovi mohli užívat dům,“ říká ředitel společnosti Valerian Šnoblt.

OBRAZEM: Jak vypadají obce rok po ničivém tornádu? Práce zdaleka nekončí Číst článek

Pokud se ale stavět nebude, manželé se obávají, že budou muset vrátit i státní dvoumilionovou dotaci určenou na opravu a výstavbu domů poničených loňským tornádem.

Mluvčí Státního fondu pro podporu investic Karolína Smetanová ale ubezpečuje, že nic takového zatím nehrozí: „Státní fond je v kontaktu s právním zástupcem manželů Ševelových a snaží se s ním najít adekvátní řešení celé situace.“

Podle ředitele Diecézní charity Brno Oldřicha Haičmana může být takových případů víc. Část domů totiž byla upravena narychlo a neodborně a závady se objevují s odstupem času. „Třeba zatéká do střechy. Jsme tam od toho, abychom dál pomáhali,“ říká.

Manželé Ševelovi s dvěma dětmi a psem zatím bydlí v pronájmu v jednom ze starších rodinných domů v Mikulčicích. Je ale na prodej, a pokud ho nekoupí oni, je možné, že se budou muset brzy znovu zase stěhovat.