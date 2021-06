Mikulčice se probudily do dalšího dne po ničivém tornádu. Noc byla opět náročná, říká starostka

Stovky vojáků i hasičů budou v sobotu celý den pomáhat lidem v oblasti, kterou ve čtvrtek večer zasáhly silné bouřky s tornádem. Zničily stovky domů a místní během pátku zahájili odklízecí práce a opravy. Podle starostky Mikulčic Marty Otáhalové ze sdružení NOS byla ale noc z pátku na sobotu už klidnější a mohli se alespoň na chvíli vyspat, jak řekla Radiožurnálu v sobotu ráno. V obci ale stále nejde proud a elektřina. Rozhovor Mikulčice 12:53 26. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Následky bouře a tornáda v Mikulčicích | Foto: Igor Zehl | Zdroj: ČTK

Jaká byla noc z pátku na sobotu?

Dnešní noc byla opět náročná. Ta první byla úplně celá bez spánku. Dnes jsme se rozhodli, že štáb na kulturním domě rozpustíme. A dostala jsem do postele asi kolem druhé, třetí hodiny a před chvilkou jsem vstávala. A už znovu budu spěchat. V sedm hodin čekám dobrovolníky od paní primátorky z Brna, asi 12 mužů, šest pil. Budeme pokračovat. Máme hodně zájemců z řad občanů, kteří chtějí pomáhat, ale snažíme se to trošku regulovat, protože včera už nastoupila těžká technika.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor se starostkou Mikulčic Martou Otáhalovou

Do obce jsme zajistili tři statiky, kteří označovali domy a teprve asi dneska se budeme radit, jak zahájíme bourací práce. V pátek jsme především potřebovali uvolnit komunikace, nemohli jsme se vůbec dostat na Moravskou Novou Ves. Z Hodonína už jsme přístup uvolnili. Na Moravskou Novou Ves se to také podařilo. Sjeli se k nám hasičské sbory z celého kraje. Moc bych jim chtěla všem poděkovat, především našim hasičům.

Občané přespali v hale, ještě v noci jsem se za nimi byla podívat, a byl tam klid. Dobrovolníci z Brna tam také udělali základnu a sváží tam dary, co nám vozí i ostatní.

Mluvila jste o tom, že obec navštívili statici. Kolik těch domů bude muset k zemi?

Počítáme, že je zasažena asi třetina obce. Asi pás půl kilometru, kde to tornádo proletělo. Těch domů až 200, 300.

Jakou pomoc byste v nejbližších hodinách a dnech nejvíc uvítali? Jsou to kromě techniky, která už tam pracuje, třeba plachty na domy, kterým vítr sebral střechu?

Plachty jsme potřebovali především. Očekáváme, že plachty by měly přijet v sobotu po sedmé hodině, asi 300 kusů. Ještě tam mámě nějaké od pátku. Snad by nám to už mělo stačit. Co teď budeme potřebovat, tak budeme dlouho bez proudu a elektriky – svíčky, baterie, baterky, zapisujeme a budeme přijímat elektrocentrály, nářadí, hrábě. V té části půl kilometru máme všechny stromy na zemi. Na našem domě byl opřený dub, který jsme měli před domem. V pátek nám ho už hasiči vyřezali.

To, co říkáte, že potřebuje, je možné vám nějakým způsobem dopravit nebo raději přes někoho zorganizovat?

Ano. Ale kdyby se mohli spojit telefonicky. Je tady ten problém, že právě nepotřebujeme z obce parkoviště, aby nám sem jezdili jednotlivci. Spíš, aby jich bylo víc v autě a nechali ho venku. Až večer odjela těžká technika. V areálu zemědělského podniku, kteří nám taky jdou vstříc, nám dali techniku, sami jsou poškození, máme skladiště nebo úložiště poškozených aut, vraků, pan Kudrna z odtahové služby jich svezl 40.