‚Problematické. Demotivující.‘ Legislativci kritizovali návrh Dostálové na finanční pomoc Hodonínsku

Vládní návrh na pomoc lidem postiženým tornádem má další, dosud skryté vady. Alespoň podle legislativní rady, která proti dokumentu z dílny ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) vznesla hned čtyři zásadní připomínky. Ministryně, která čelila kritice kvůli odečítání peněz z veřejných sbírek od dotací, ale tvrdí, že vše opravila. Vládní legislativci, které oslovil server iROZHLAS.cz, si však trvají na svém. Praha 5:00 8. července 2021

Je to v krátké době další kritika, kterou musí ministryně Dostálová odrážet. O víkendu vysvětlovala, proč se původně dostalo do vládního návrhu, že dary ze sbírek se mají odečítat ze státní dotace na obnovu bydlení pro zasažené tornádem na jižní Moravě.

Server iROZHLAS.cz zjistil, že sporných pasáží bylo více. „Problematické se jeví vymezení kritérií pro poskytnutí podpory v souvislosti se stavbami pro individuální rekreaci,” napsala například ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) v dosud nezveřejněných připomínkách předsedkyně legislativní rady vlády, které server získal.

Sporné pasáže

24. červen znamenal pro mnoho lidí na jižní Moravě velké neštěstí. Silné tornádo se prohnalo pěti obcemi a úplně zdemolovalo 180 domů, další desítky se musí opravit. Ministerstvo pro místní rozvoj proto vládě minulé pondělí předložilo návrh, který by finančně pomohl vlastníkům zničených domů.

V něm se ale nacházela hned čtyři sporná místa.

Zaprvé: majitel vícegeneračního rodinného domu se třemi bytovými jednotkami má nárok ze státních peněz pouze na dva miliony korun. Zatímco vlastník bytového domu může získat dva miliony na každý byt v budově.

„Návrh nařízení vlády nedůvodně zvýhodňuje vlastníky či spoluvlastníky bytových domů oproti vlastníkům či spoluvlastníkům rodinných domů s více byty,“ upozorňuje jedna z připomínek legislativců.

Pochybnosti měla ale Benešová i o tom, že jeden člověk může získat podporu na více nemovitých věcí. „Je otázkou, zda takto velkoryse koncipované řešení je v souladu se smyslem a účelem podpory,“ napsala.

„Návrh do budoucna může demotivovat od odpovědného přístupu k majetku. Návrh je totiž vstřícnější vůči osobám, jež pro tento případ nebyly pojištěny, a to i ve vztahu k budoucím živelním pohromám“ (stanovisko předsedkyně legislativní rady)

Kritice poté podrobila i znevýhodnění pojištěných lidí. V původním návrhu kabinet Andreje Babiše (ANO) totiž chtěl pojištěným dvoumilionovou dotaci krátit o náhrady škod od pojišťovny.

„Návrh do budoucna může demotivovat od odpovědného přístupu k majetku. Návrh je totiž vstřícnější vůči osobám, jež pro tento případ nebyly pojištěny, a to i ve vztahu k budoucím živelním pohromám,“ kritizovala předsedkyně legislativní rady vlády Benešová.

Vláda nakonec i po kritice veřejnosti vydané nařízení ve středu změnila. Nově se do celkových nákladů na obnovu bydlení bude počítat místo celého pojistného plnění jen 70 procent. V praxi to znamená, že od skutečné výše škody se odečte jen 70 procent plnění pojišťovny, aby zbývajících třicet procent zůstalo na to, co je potřeba.

Poslední výtka upozorňovala na problematiku chat. Ve zkratce: pokud majitel zničené chaty v ní má nahlášený trvalý pobyt, na podporu dosáhne. Nezáleží tak na tom, jestli ji například pronajímá nebo v ní skutečně bydlí. V opačném případě - kdy člověk v chatě bydlí, ale nemá v ní nahlášený trvalý pobyt - dva miliony od státu nezíská. „Opět není vysvětleno proč,“ zopakovala Benešová.

‚Nešlo o vážné výtky‘

Podle ministryně Dostálové však ve stanovisku nešlo o vážné výtky, rada jen chtěla lepší zdůvodnění. „Podstatou původního stanoviska legislativní rady vlády je podnět k detailnějšímu odůvodnění některých nastavených parametrů podpory,“ napsala serveru iROZHLAS.cz.

Navíc si stojí za tím, že se s připomínkami vypořádala, protože nařízení dodatečně zdůvodnila.

Benešová nakonec během jediného týdne otočila a přidala se k názoru své vládní kolegyně, jak vyplývá z její odpovědi. „Už je to OK. Dali jsme stanovisko v tomto duchu. Sesouladilo se to,“ napsala redakci.

‚Vyplatit co nejméně‘

Sami legislativci však ani s jednou z ministryní nesouhlasí. Místopředseda legislativní rady vlády Jan Kněžínek serveru iROZHLAS.cz potvrdil, že se kabinet se spornými pasážemi nevypořádal. „Je reagováno pouze na otázky pojištění. Další tři vláda tehdy nevzala v potaz a dnes (ve středu, pozn. red.) se už neřešily,“ řekl. On sám je přitom pod stanoviskem Benešové také podepsaný.

„Je to nahodilé. Není u toho žádné zdůvodnění. Odpověď je jasná, snaží se vyplatit co nejméně“ Petr Bezouška (člen Legislativní rady vlády)

Jeho slova potvrdil i další člen rady Petr Bezouška. Zkritizoval navíc, že středeční změna týkající se znevýhodnění pojištěných osob není dostatečná. „Je to nahodilé. Není u toho žádné zdůvodnění. Odpověď je jasná – snaží se vyplatit co nejméně,“ uvedl.

Vládní nařízení totiž počítalo s tím, že z dvoumilionové dotace od státu se budou odečítat dary vybrané ve veřejných sbírkách. Dostálová, která je předkladatelkou návrhu, proto v úterý uvedla, že nechá nařízení změnit.

Podle jejích slov za kritizovanou formulaci mohli úředníci. Jak ale ve středu napsal server Neovlivní.cz, státní zaměstnanci se od výroku distancovali.

„Není pravda, že to byli úředníci. Podklady pro vládu se připravovaly podle politického zadání. Pokyn ministryně zněl: podporu dostanou jen ti, kteří neměli pojistky nebo jim nepokryje škody a také ti, kteří nevyužili peněz z darů,“ cituje server jednoho ze zaměstnanců, který chtěl zůstat v anonymitě.