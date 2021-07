Po tornádu nemá střechu, v neděli ho i tak zaplnili věřící. Do kostela v Moravské Nové Vsi dorazili i hasiči

Na nedělní mši přišly desítky lidí, kostel byl tak plný. Všechny ze zhruba 40 lavic byly zaplněné a další lidé postávali vzadu u zdi, v bočních uličkách, ve vchodu i těsně před ním venku.

Mnozí se oblékli do svátečního, jiní do polopracovního, protože přišli rovnou ze stavby. To se poznalo třeba podle toho, že měli zastrčené rukavice v zadní kapse kalhot.

Bohoslužbu uvedl místní farář Marián Kalina, mši ale mimořádně sloužil pomocný brněnský biskup Pavel Konzbul. Lidem například vzkázal, že je přesvědčený, že katastrofa, kterou kolem sebe vidí, může být příležitostí, jak se učit ve víře zhluboka dýchat.

„Vešla do mě síla a postavila mě na nohy. To je něco, co potřebujeme, zvláště zde v Moravské Nové Vsi,“ řekl během mše.

Připomněl, že je potřeba i v pokoře přijmout utrpení, ale i bojovat, že jedna mince má rub a líc a těmi jsou pokora i odvaha. Lidem se tím pokusil dodat energii a naději. Poslouchali ho místní i obyvatelé z okolí.

Přišli se podívat také hasiči, policisté, krizoví interventi nebo dobrovolníci. Všichni v obci pracují, zejména na střechách, odklízí suť a opravují zdi domů.

Rekonstrukci bude potřebovat i střecha kostela, které chybí krovy a kus věže se zvonicí. Jak na závěr bohoslužby vzkázal farář Marián Kalina, obnova kostela zřejmě začne za půl roku, než všechno projde potřebnými kolečky na úřadech nebo památkářů. Mezi tím ale kostel může fungovat alespoň provizorně tak, jak tomu bylo v neděli.

Odchod hasičů

Polovina hasičů už z jižní Moravy z obcí zasažených tornádem v neděli večer ale odjede. I tak jich v oblasti zůstane víc než 500. V neděli o tom rozhodl krizový štáb Jihomoravského kraje. Na místě budou zhruba další dva týdny.

Šéf jihomoravských krajských hasičů Jiří Pelikán zároveň oznámil termín, do kdy mohou lidé z poničených domů požádat o demolici od hasičů. Mohou tak učinit do úterý do 18 hodin.

Lidé můžou o pomoc s demolicí požádat hasiče do úterý 6.7. 18:00. Dnes večer se také o polovinu sníží počet hasičů pomáhajících odstraňovat následky tornáda, i tak jich tu bude přes 500. Rozhodl o tom krizový štáb @Jihomoravsky_kr. Víc na @Radiozurnal1 a @iROZHLAScz pic.twitter.com/Q4NBuPcqui — Ondřej Vaňura (@OndraVanura) July 4, 2021

Novou roli má také dostat armáda. Od nedělního odpoledne bude postupně přebírat koordinaci prací v jednotlivých vesnicích. V každé obci se tomu má věnovat asi deset vojáků.

I Jihomoravský kraj dále pracuje na možnostech dlouhodobějšího ubytování pro lidi, kteří přišli o střechu nad hlavou. Podle hejtman Jihomoravského kraje Jana Grolicha (KDU-ČSL) by ubytování mělo být přímo v dotčených obcích. Jasno má být po prodlouženém víkendu.