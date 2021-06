Na místo již nejezděte, prosí dobrovolníky policie i hejtman. Pro další dny se mají předem registrovat

Policie, hasiči a jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) vyzývají dobrovolníky, aby v průběhu neděle už nejezdili do částí jižní Moravy postižené bouřkami a tornádem. Pro další zájemce, kteří by chtěli pomoc, už není práce, uvedl hejtman na twitteru. Pro další dny se mají dobrovolníci registrovat na krizové lince. Dostatek je i jídla, které by se jinak vyhodilo.

