Hodonínská nemocnice ošetřuje i dobrovolníky. ‚Překročili limity svých sil,‘ vysvětluje ředitel

Po lidech, kteří přišli ke zranění během ničivé čtvrteční bouře, ošetřují nyní zdravotníci v Hodonínské nemocnici Tomáše Garrigua Masaryka dobrovolníky, kteří přijeli pomáhat s odklízením trosek. „Byli ošetřeni především z důvodu vyčerpání, kdy zřejmě překročili limity svých fyzických sil. Určitě hrála roli i dehydratace a možná i nechránění se před slunečním zářením," popisuje v rozhovoru ředitel hodonínské nemocnice Antonín Tesařík. Rozhovor Hodonín 16:21 27. června 2021

Mohl byste popsat případy dobrovolníků, kteří vyhledali vaši pomoc? Co se jim stalo nebo stává?

Měli jsme tady v sobotu dva dobrovolníky. Je to nová skutečnost, která se objevila po pacientech, které jsme ošetřovali v důsledku odstraňování škod. Tito dobrovolníci u nás byli ošetřeni především z důvodu vyčerpání, kdy zřejmě překročili limity svých fyzických sil. Určitě hrála roli i dehydratace a možná i nechránění se před slunečním zářením. Takže v této souvislosti bych chtěl velmi poprosit, aby i dobrovolníci a všichni lidé, kteří odstraňují škody správně ocenili a ohodnotili svoje síly, občas si odpočinuli a chránili se také.

Kdybychom se vrátili ke zraněným z té samotné bouře, zůstávají u vás někteří dále hospitalizovaní? Jaký je jejich stav?

Já jsem nyní v nemocnici a zjišťoval jsem, jak to probíhalo v noci a musím říct, že je nadějné to, že jsme v průběhu noci již neošetřili žádné další pacienty v souvislosti se škodami. Jinak u nás zůstává nadále hospitalizováno 23 lidí ve stabilizovaném stavu. To se týká i čtyř těžkých pacientů, které máme na chirurgickém JIPu. Další nepřibývají a to je dobrá známka, že snad už to bude lepší.

Zažila někdy hodonínská nemocnice takový nápor? Dá se to s něčím srovnat?

Já jsem hovořil s řadou zdravotníků, kteří tady pracují i desítky let. Řešili jsme zde i následky dopravních nehod na blízké silnici první třídy I/55, ale žádný ze zdravotníků si nic tak ničivého a děsivého nepamatuje.

Vnímáte například poptávku po psychologické pomoci? Jak jí případně řešíte?

Ano, v sobotu jsme oslovili krizové interventy. O výpomoc pro naše pacienty jsme poprosili Centrum krizové intervence. Případy, kde pacienti žádali o pomoc byly čtyři a byla zde jedna zdravotní sestra. Nakonec se ukázalo, že si vyžádalo setkání a řešení své situace celkově deset lidí. O půl deváté tak přijeli další čtyři interventi.