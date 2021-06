OBRAZEM: Hasiči i dobrovolníci pracují na úklidu zkázy po tornádu. Lidé poskytují i materiální pomoc

Mezi nejvíce postižené patří obce Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice a Mikulčice. V pátek a v sobotu v oblasti působili statici, kteří označili stovky domů, které bude nutné zbourat. Demolice však v sobotu ještě nezačne, je totiž nutné jednat nejprve s pojišťovnami, jak uvedla mluvčí Jihomoravského kraje Alena Knotková.

ONLINE: Likvidační práce pokračují, k zemi půjdou desítky domů, nefunguje elektřina ani plyn Číst článek

Na odstranění škod pracuje asi 1200 hasičů. Podle hejtmana Grolicha jim pomáhá 160 vojáků a 200 policistů. Pomoct chtějí i dobrovolníci, v oblasti však komplikují dopravu a mohou se záchranným složkám plést. Grolich proto vyzval, aby do oblasti zatím nejezdili. Materiální pomoc mohou lidé vozit do zřízených sběrných míst v Hodoníně a Břeclavi.

Chaos, ale funguje to

Podle twitterového účtu policie jsou zablokované příjezdové cesty do postižených obcí. Policie proto také prosí, aby se lidé cestám do oblasti vyhnuli. Při nutné cestě na místo ale policie vyzývá k parkování mimo obce nebo využití hromadné dopravy. Z Hodonína do obcí sváží dobrovolníky autobus.

„S tímhle nasazením by se do několika dnů hrubě dalo vyčistit obec od trámů, suti a obrovského množství nepořádku. Faráři se podařilo sehnat 200 dobrovolníků. Několik jich pracuje na poškozeném kostele. Ostatní poslal do jednotlivých domů svých farníků.

Je to na první pohled chaotické, ale funguje to a výsledky jsou vidět,“ popsal situaci reportér Radiožurnálu z obce Moravská Nová Ves.

Nevyjíždějte do zasažených oblastí. Nedá se pracovat. pic.twitter.com/Ky4wkooQZ2 — Ľubomír Smatana (@SmatanaLubo) June 26, 2021