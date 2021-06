Nemohli jsme se dovolat pomoci, říká předsedkyně výboru z Pánova. Obce si všimli až dobrovolní hasiči

Po tragédii na jižní Moravě se skloňují jména čtyř nejvíce postižených obcí – Hrušek, Moravské Nové Vsi, Lužic a Mikulčic. Stranou pozornosti ale zůstala městská část Pánov na okraji Hodonína. Přitom i tady tornádo zničilo několik domů. „Vůbec netuším, jak je možné, že se o nás nevědělo,“ řekla serveru iROZHLAS.cz předsedkyně osadního výboru Martina Švehlová. Pánov (Hodonínsko) 14:25 27. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zakryté střechy v Pánově | Foto: HZS Jihomoravského kraje | Zdroj: Twitterový účet: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Vaše byla vesnice dosud mimo hlavní pozornost médií a i pomoci. Co způsobilo, že jste byli takhle opomíjení?

Absolutně netušíme. Někde snad proběhla informace, že tady nejde elektřina. Vůbec netuším, jak je možné, že se o nás nevědělo. Zřejmě to bylo způsobené i tím, že nešly sítě. Nešla elektřina, tím pádem nešel internet a nikde jsme se nemohli dovolat pomoci, protože jsme večer měli všichni už vybité telefony. Nikde jsme se nemohli ohlásit, ale je mně záhadou, že město nebo nějaké krizové štáby nepátraly, protože musely vědět, kudy to letělo, kterým směrem. Nekontrolovaly ty oblasti. V podstatě si nás všimli až nad ránem nějací dobrovolní hasiči a teprve sem během dopoledne začali najíždět lidi. A to ještě většinou rodiny. Dobrovolníci najeli opravdu až v sobotu.

Takže kdyby na to neupozornili dobrovolní hasiči, tak byste byli bez pomoci?

To zas nechci říct, že bychom byli úplně bez pomoci. To opravdu ne, protože ta solidarita je úžasná, lidi jsou skvělí, ale asi to trvalo trošku déle.

Nemyslíte si, že se to stalo i díky tomu, že jste součástí Hodonína?

Ano, jsme městka část Hodonína, ale nevím, jak by to spolu souviselo. Hodonín byl také okrajově zasažený. Nechápu, proč neviděli dál, než za hranice Hodonína.

Jak u vás probíhal první den, co se přes vaši osadu přehnalo tornádo?

Lidi začali okamžitě makat.

A škody?

Velké. Totální. Na Pánově jsou dvě dvanáctibytovky, ty přežily bez nějaké vetší škody. Samozřejmě jsou tam nějaké drobné – okna, zásahy do fasád. A u jedné bytovky byla teprve před pár měsíci dokončená revitalizace, takže to je všechno v „čudu“. Ale bytovky prostě přežily.

Pak jsou tady z kraje Pánova dvě řady domů, po každé straně příjezdové cesty. Cihelné domky po levé straně, respektive dvojdomky, ty přišly o střechy, ale stojí. A po pravé straně byly samostatně stojící domky, hodně ze 70. let lokálového typu a ty nejsou. Naprosto totální demolice.

Pánov. Malá místní část Hodonína. Bouře proletěla i tudy a jednu část ulice srovnala se zemí. Dobrovolní hasiči ze sousední vesnice zformovali první týmy ve čtvrtek, profi jednotky přijely ve velkém dnes. Pomáhají i dobrovolníci. @iROZHLAScz @Radiozurnal1 pic.twitter.com/gCm1zJqmxa — Karolína Peřestá (@perestak) June 26, 2021

Už se vám tedy dostává nějaká pomoc?

Něco už se dostává, bude se to řešit.

Potřebujete nějaké konkrétní věci?

Nedokážu říct. Tady už to prostě jede. Jsou tady lidi, kteří mají ruce, jsou tady kontejnery, je tady potravinová, zdravotnická pomoc. Jsou tady lidé z celé republiky, řemeslníci. Už se naváží i materiál na opravy, takže v tento okamžik bych řekla, že už to funguje.

Kolik lidí aktuálně pomáhá?

Zatím míň jak v sobotu. To si myslím, že tady byly minimálně tři tisíce. Dneska teda těch lidí je trošičku míň, z valné většiny už je vše zajištěno.

Na jak dlouho vidíte obnovu osady?

To vám nedokážu říct.