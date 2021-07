Spekulanti i falešný statik. Obyvatelé obcí zasažených tornádem dostávají pochybné nabídky

V jihomoravských obcích, které koncem června zasáhlo tornádo, se objevili spekulanti s pozemky. Ti se vytipované majitele silně poškozených domů snaží přesvědčit o tom, že parcely po demolici ztrácejí hodnotu. Lidem pak nabízejí, že je odkoupí. Podle místních ale za nevýhodnou cenu. Vedení obcí své obyvatele před podobnými nabídkami varují. Od zpravodaje z místa Mikulčice/Hrušky 6:11 22. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V jihomoravských obcích postižených červnovým tornádem se objevili spekulanti s pozemky | Foto: Jakub Troníček | Zdroj: Český rozhlas

„Zkouší lidi přemluvit k tomu, aby ty pozemky prodali, že je to pro ně už nevýhodné, nebo něco takového, a nabízejí jim tu nejnižší možnou částku za odkup,“ řekla Radiožurnálu majitelka jednoho z domů v nejvíce postižené části Mikulčic.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Obyvatelům na jižní Moravě chodí podivné nabídky na odkup pozemků zasažených tornádem

Podobnou zkušenost mají i v sousedních Hruškách na Břeclavsku.

„Jedna paní tu byla, že by chtěla koupit pozemek, že jestli bychom to neprodali. No neprodali jako. V dnešní době bych neprodával nemovitosti,“ vylíčil jeden z místních.

Spekulanti podle obyvatel obcházejí hlavně ty, kteří museli své domy zbourat. Z takových pozemků se totiž rázem staly lukrativní stavební parcely. „Šest set tisíc mi za to nabízel, odmítl jsem to,“ podělil se o zkušenost jeden z dotčených.

Starostové varují

Vedení zasažených obcí každopádně obyvatele takovým prodejem varují. Potvrdil to například místostarosta Mikulčic Jan Vlašic (KDU-ČSL).

Spekulanti se snaží vytipované majitele silně poškozených domů přesvědčit o tom, že parcely po demolici ztrácejí hodnotu | Foto: Jakub Troníček | Zdroj: Český rozhlas

„To, že se mezi těma lidma pohybují lidi, kteří nemají úplně čisté myšlenky, je jasné. Při tom počtu lidí, co se tu vystřídá… Je to problém… I tady se to hlásilo, aby si na to dali bacha a neudělali třeba nějakou věc, která by je potom mrzela,“ řekl Radiožurnálu.

Podle místních se přitom v zasažených obcích minulý týden nabízeli své služby také falešní statici nebo architekti.

Chcete stavět jinak velký dům? Na povolení si počkáte, vzkazují úřady lidem z oblastí zasažených tornádem Číst článek

„Byl tady. Vůbec se mi nezdál, protože jeho služby vůbec neodpovídaly služebnímu zákonu. A navrhoval, že máme do týdne projekt a řekl, že vlastně si můžeme vymyslet, co chceme na stavbě, že on to dokreslí. Což se mi absolutně nezdá,“ vyprávěl muž uprostřed prací na svém rodném domě v Mikulčicích. Jméno si - stejně jako ostatní obyvatelé postižených obcí - nepřál zveřejnit.

Obdobně jsou na tom i v již zmíněných Hruškách. Tam podle některých místních obcházel poškozené domy falešný statik a doporučoval jejich zbourání.

„Došel tady borec, že ten barák se musí bourat. Tak jsem hned běžel na obec pro statika a ten přišel, že ten barák se bourat nemusí,“ přiblížil svou zkušenost obyvatel Hrušek.

Vylhané rozhodnutí o demolici přitom podle místních většinou provázela nabídka na odkup pozemku.