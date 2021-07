Zůstalo to tam od povodní, řekla Dostálová o odečítání darů. Její ministerstvo to ale popírá

Dary z veřejných sbírek se v minulosti neodečítaly od státních dotací na obnovu majetku, a to ani po povodních. Ministerstvo pro místní rozvoj tak reaguje na výrok své šéfky Kláry Dostálové (za ANO). Ministryně totiž v úterý na dotaz Radiožurnálu uvedla, že sporná pasáž o odečítání darů zůstala v nařízení zřejmě ještě od povodní. Praha 12:00 8. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Dělali jsme to nařízení přes noc, pravděpodobně to tam zůstalo ještě od povodní. Je to ale jedno, nebudou se tady vymlouvat, prostě to změníme,“ uvedla ministryně Dostálová v úterý v rozhovoru pro Radiožurnál.

Jak ale ověřil server iROZHLAS.cz, ministryně se v tomto případě mýlila. Žádný dotační program z dílny ministerstva pro místní rozvoj ve své minulosti neobsahoval spornou pasáž o tom, že by se dary od dotací odečítaly. Informace vyvrátil resort, který Dostálová řídí.

„Ano. Příspěvky z veřejných sbírek nebyly do formulace programů zapracovávány,“ reagoval mluvčí resortu Jiří Landa na otázku, zda může vyloučit, že by se v minulosti od jakékoliv státní pomoci na obnovu majetku odečítala částka přijatá z veřejných sbírek.

Lidem z Moravy postiženým tornádem se podle původního nařízení měly odečítat dary ze dvoumilionové dotace od státu na obnovu majetku. Po kritice veřejnosti však vláda ve středu znění dokumentu změnila a spornou pasáž vyškrtla.

Věta se do státní pomoci podle ministryně i resortu pro místní rozvoj dostala omylem. „Dovolujeme si ještě upozornit, že ani v dotační pomoci programu Živel neměly být dary z veřejných sbírek odečítány. Šlo o nešťastnou formulaci, jejímž účelem bylo upozornit na zákaz tzv. dvojího financování, kterým by mohl příjemce podpory porušit rozpočtová pravidla,“ napsal mluvčí Landa.