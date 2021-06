ONLINE: Tornádo na Moravě bylo druhé nejničivější kategorie. Bez proudu zůstává na 2000 domácností

Tornádo na jihu Moravy dosáhlo čtvrtého z pěti bodů Fujitovy stupnice, která slouží k hodnocení rotujícího větru. České televizi to v pondělí potvrdil Martin Setvák z Českého hydrometeorologické ústavu. Odstraňování škod čtvrtým dnem pokračuje, bez proudu zatím dál zůstává na 2000 domácností. Vláda v pondělí také projedná finanční pomoc pro lidi a obce, které zasáhlo ničivé tornádo. Sledujeme online Hodonín/Praha 8:55 28. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Technika odklízí 27. června suť v obci Hrušky na Břeclavsku, kde pokračoval úklid po čtvrtečním tornádu. | Foto: Igor Zehl | Zdroj: ČTK

Meteorologové si zpočátku u tornáda na jihu Moravy nebyli jistí, zda ho zařadit do třetí nebo vyšší kategorie z pěti. Žádné silnější než F3 totiž dosud v Česku nezdokumentovali. Podle Martina Setváka z Českého hydrometeorologického ústavu už je ale nyní jisté, že dosáhlo kategorie F4.

Fujitova stupnice F0 - Škody na komínech, větvích stromů a vyvrácení mělce kořenících dřevin. Vítr v nárazech: do 119 km/h.

- Škody na komínech, větvích stromů a vyvrácení mělce kořenících dřevin. Vítr v nárazech: do 119 km/h. F1 - Strhává střešní krytinu, posune prefabrikované domy či sfoukne auta ze silnice. Vítr v nárazech: 120 až 180 km/h.

- Strhává střešní krytinu, posune prefabrikované domy či sfoukne auta ze silnice. Vítr v nárazech: 120 až 180 km/h. F2 - Strhává střechy, převrací vagóny a dodávky, zdvihá auta ze země a vyvrací velké stromy. Vítr v nárazech: 180 až 250 km/h.

- Strhává střechy, převrací vagóny a dodávky, zdvihá auta ze země a vyvrací velké stromy. Vítr v nárazech: 180 až 250 km/h. F3 - Strhává střechy a zdi domů, převrací vlaky, zvedá auta ze země, vyvrátí většinu stromů v lesích. Vítr v nárazech: 250 až 330 km/h.

- Strhává střechy a zdi domů, převrací vlaky, zvedá auta ze země, vyvrátí většinu stromů v lesích. Vítr v nárazech: 250 až 330 km/h. F4 - Zboří dobře postavené domy a ty se slabšími základy odfoukne pryč, stejně jako automobily. Vítr v nárazech: 330 až 420 km/h.

- Zboří dobře postavené domy a ty se slabšími základy odfoukne pryč, stejně jako automobily. Vítr v nárazech: 330 až 420 km/h. F5 - Třísekundové nárazy větru o síle přes 420 km/h, které i pevné domy dokážou vyrvat ze základů. Automobily odhazuje do stometrové vzdálenosti a je schopné servat kůru ze stromů. Dokáže srovnat se zemí nebo odnést pryč i bytelně postavené budovy.

Tornáda v druhé nejničivější kategorii dokáže zbořit dobře postavené domy a ty se slabšími základy odfoukne pryč, stejně jako automobily. Vítr dosahuje v nárazech 330 až 420 km/h.

Energetici na jihu Moravy mezitím obnovili dodávky proudu do většiny domácností na Břeclavsku a Hodonínsku. Bez elektřiny bylo po čtvrteční katastrofě 70 tisíc domácností, teď jich zbývá 2000.

„Evidujeme ještě 2000 odběratelů bez dodávek elektrické energie. Týká se to výhradně oblasti mezi Hodonínem a Břeclaví a nejpostiženějších obcí,“ uvedl pro Radiožurnál mluvčí distribuční společnosti ED.G Roman Šperňák.

V Hruškách je podle mluvčí energetiků Martiny Slavíkové o 50 domácností, v Lužici okolo 500. Mezi nejpostiženějšími obcemi jsou také Mikulčice a Moravská Nová Ves. Obnova může podle Šperňáka trvat dny nebo týdny. Energetici musí postavit provizorní vedení, později úplně nové vedení.

Vláda bude v pondělí kolem poledne jednat o peněžní pomoci pro jižní Moravu. Ministerstvo pro místní rozvoj chce uvolnit 420 milionů korun.

Stát zároveň nabídne lidem na obnovu jejich bydlení až pět milionů korun. Podle ministryně financí Alena Schillerová za ANO by mohl lidem poskytnout dva miliony jako dotaci a tři miliony jako zvýhodněný úvěr.

Nárok by měli mít všichni poškození bez ohledu na to, jestli mají pojištění. Ministři proberou i případnou finanční pomoc z evropského fondu solidarity. Peníze ale nepůjdou použít na opravy soukromých domů. „Z fondu solidarity se dají finance čerpat jen na budovy a náhrady škod ve veřejném vlastnictví, to co vlastní kraj obce a podobně, ne na domy,“ uvedl jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL.

Sbírky pro Moravu

Lidé již do sbírek na pomoc zasaženým lidem a obcím poslali přes 300 milionů korun. Jednu z nich spustil také Český rozhlas.

Škody po bouřkách a tornádu budou podle Grolicha na veřejném majetku nejméně 12 miliard korun, na soukromém mnohonásobně vyšší.

Na Břeclavsku a Hodonínsku bouře poničila zhruba 1200 domů. Většina z nich přišla minimálně o střechu. Podle ředitele jihomoravských hasičů statici 69 domů určili k demolici.

