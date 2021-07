‚Šli do postele, když na ně spadla střecha.' Při tornádu přišli o dědečka s vnučkou, rodina teď žádá o pomoc

Přišlo nečekaně. Bez ohlášení. A zničilo všechno, co mu stálo v cestě. V Pánově u Hodonína si tornádo navíc vyžádalo také dvě lidské oběti. Při řádění živlu zemřel čtyřiašedesátiletý muž a jeho dvouletá vnučka. V osudný okamžik se společně s dalšími členy rodiny ukládali v horním patře prázdninového domu ke spánku. Když živel udeřil, zřítila se na ně střecha. Byli bez šance se schovat. Rodina teď žádá veřejnost o pomoc. Doporučujeme Praha/Pánov 5:00 2. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Když v Pánově u Hodonína udeřilo tornádo, rodina se nacházela v prvním patře domu | Foto: Donio.cz/archiv Veroniky Procházkové

Bylo krátce před osmou hodinou večer, když v Pánově u Hodonína udeřilo ničivé tornádo. „Dospělí akorát ukládali děti ke spánku, tudíž byli všichni v horním patře,“ přiblížila pro iROZHLAS.cz Veronika Procházková. V osudný okamžik měla v chalupě, kde rodina běžně trávila volný čas, malého syna, tchána a švagrovou s dvěma dcerami.

Živel se do vesnice přihnal bez ohlášení. Vše se událo tak rychle, že rodina neměla ani šanci se schovat. „Švagrová chtěla děti stáhnout z postele, ale nestihla to, spadla na ni střecha,“ popsala dále Procházková. Co se stalo ostatním, neví. Rodina byla podle ní pod sutinami domu uvězněna několik desítek minut.

Záhy se k místu tragédie začali sbíhat lidé z okolí a hledat přeživší. „První tam byl pán, který jel kolem, a snažil se dostat k někomu, kdo přežil,“ pokračovala Procházková s tím, že v troskách domu muž zaslechl nářek jejího syna a začal z něj odhazovat sutiny. S pomocí hasičů chlapce nakonec vyprostil a odvezl ho do nemocnice.

Syn Procházkové měl štěstí. Utrpěl pouze pohmožděniny. Stejně tak jeho malá sestřenice, kterou hasiči našli pod troskami o něco později. Její švagrová si ovšem poranila páteř a musela podstoupit operaci. A tchán s druhou holčičkou? Na nich si tornádo vybralo daň nejvyšší. Čtyřiašedesátiletý muž byl mrtvý na místě, jeho dvouletá vnučka zemřela den po převozu do nemocnice.

Měl to být přitom klidný prázdninový víkend. „Na chalupu jsme jezdili pravidelně všichni. Trávili jsme tam jako rodina společně víkendy a celé prázdniny v různém složení,“ poznamenala Procházková. Sama byla v kritický moment s manželem v Praze, o tragédii se dozvěděla podle svých slov z televize a internetu.

„Nemohli jsme se jim dovolat. Švagr skočil do auta a jel se z Kopřivnice na místo podívat. Jakmile našel zbořenou chalupu, jela jsem tam i já a manžel,“ uvedla dále mladá žena. Zatímco její švagrová je stále v nemocnici, děti, které z neštěstí vyvázly téměř bez újmy, jsou již v domácím léčení. „S odklízením trosek pomáhají dobrovolníci, naštěstí všichni střechu nad hlavou máme,“ doplnila.

Rodina krátce po tragédii založila finanční sbírku (ZDE) a žádá veřejnost o pomoc. „Po psychické stránce jsou na tom ovšem děti velmi špatně. Prošly si peklem, které z jejich hlaviček nikdo nesmaže, a přišly o příbuzné,“ píše se na stránkách Donio.cz. Vybrané peníze chce použít zejména „na zdravotní péči o přeživší a výlohy spojené s tragédií“.

Rodině poskytne finanční pomoc také moravskoslezské hejtmanství. V pondělí to oznámil hejtman Ivo Vondrák (ANO). „V místě katastrofy byla i rodina z Moravskoslezského kraje a byla fatálně zasažena. Poškozená rodina obdrží výpomoc ve výši celkem 400 tisíc korun, tento dar schválila rada kraje,“ upřesnila mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.

Silné bouře s kroupami a tornádem zasáhly jižní Moravu minulý čtvrtek večer. Prohnaly se Břeclavskem a Hodonínskem a zpustošily část Hodonína, obce Moravská Nová Ves, Hrušky, Mikulčice a Lužice. Poškozená jsou ale i další místa. Bouřky si vyžádaly šest lidských životů a desítky zraněných. Tornádo mělo sílu přes 200 kilometrů za hodinu, takové se v České republice objevilo poprvé.