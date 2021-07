Dobrovolnicí už nejsou potřeba, důležitý je stavební materiál, říká Ambrožová z Diakonie

Lidé v oblastech Hodonínska a Břeclavska, které před deseti dny zasáhlo tornádo, v současné době podle neziskových organizací nejvíce potřebují stavební materiál, pomoc dobrovolníků, ale také pomoc psychologů. Organizace Člověk v tísni také upřesnila původní odhady o počtu postižených domácností – silně jich tornádo zasáhlo kolem 1600. Situaci v Hruškách popsala Radiožurnálu Kristina Ambrožová z Diakonie Českobratrské církve evangelické. Rozhovor Praha 14:34 5. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Úklid, obnova a demolice v obci Hrušky týden po zpustošení tornádem. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak pokračuje vaše pomoc v postižených oblastech? Co je tam teď aktuální?

My jako Diakonie působíme v obci Hrušky. Na tu se soustředíme. V posledním týdnu jsme poskytovali jak manuální pomoc, tak jsme monitorovali zasažené domácnosti, tak abychom mohli co nejdříve poskytnou finanční pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují.

V posledním týdnu se ukazuje, že už manuální pomoci není příliš potřeba. Dobrovolníci opravdu poctivě obcházeli zasažené domácnosti a nabízeli se s manuální pomocí. Lidé přeci jenom už byli aktivní o minulém víkendu a většinu těch nejdůležitějších věcí už zvládli uklidnit.

To znamená, že noví dobrovolníci, kteří nás třeba poslouchají, a chtěli by v pondělí nebo v úterý vyrazit na místo, tak vlastně už nejsou potřeba. Chápu to dobře?

Myslím, že to chápete dobře. Opravdu bych raději takové lidi motivovala k tomu, ať třeba vyplní registrační formulář na našich webových stránkách diakoniespolu.cz, registrují se k pomoci a my je případně oslovíme v následujících týdnech, pokavad to bude potřeba. Ale jak teď vnímáme situaci, tak té potřeby po manuální pomoci opravdu ubývá.

Stále slyšíme ohlasy z místa, že je potřeba materiál. Co konkrétně, které stavebniny, chybí nejvíce?

Je to tak. Rozhodně se nejedná o materiální pomoc, co se týče ošacení nebo potravin, to už opravdu vůbec není potřeba. Stavebniny jsou ale stále potřeba. Jak mám já informace, asi ne bohužel úplně aktuální, je opravdu velice dobré zkontaktovat se s obecním úřadem dané lokality dřív, než tam cokoliv kdokoliv bude dovážet. Nebo se třeba zkontaktovat případně s námi a my mu tu pomoc nějak domluvíme s obecními úřady.

Co mám za informace, jsou třeba střešní krytiny, hřebíky, plastové plachty na zakrytí střech. Co se týče tesařských prací pro opravu střech a podobně, a vůbec řemeslná práce jako taková, na místě potřeba bude. Opravdu bych vyzývala lidi k tomu, ať to třeba nahlásí jedné z těch velkých neziskových organizací, které tam ještě působí, a my to třeba můžeme dál komunikovat a zase se k nim vrátíme s tím, co opravdu potřeba je a není, protože ta situace je poměrně chaotická. I na obecní úřady to vyvíjí velký tlak, aby dokázaly ten nápor otázek lidí, kteří se v dobré vůli snaží pomoci, aby to dokázaly všechno zvládnout.

Diakonie také vyhlásila veřejnou sbírku. Podle vašeho webu jste už vybrali přes 21 milionů korun. Už jste z toho někomu něco dali?

Ještě ne. Je to vlastně i díky tomu, že jsou svátky, takže opravdu velmi pilně chystáme darovací smlouvy těm nejzasaženějším domácnostem, které jsme zmonitorovali v obci Hrušky. S monitoringem jsme vlastně s dnešním dnem skončili a teď se bude rychle scházet naše komise, abychom vyhodnotili ty nejpotřebnější. Těm by měla být pomoc doručovaná čekejme od středy do pátku tohoto týdne.

Vy jste říkala, že budete mít komisi, že bude vyhodnocovat ty nejpotřebnější. Jaká budou kritéria? Podle čeho budete vybírat ty, kteří dostanou peníze přednostně?

My jsme monitorovali v obci Hrušky a zhruba to vychází tak, že třetina domácností je opravdu neobyvatelná. V rámci této třetiny je tam část domů, které jsou úplně určené k demolici. A to si myslíme jsou opravdu lidé, kteří přišli v podstatě o všechno a tu pomoc potřebují velmi rychle, tak aby se dokázali zase rychle postavit zpátky na nohy. Potom je zhruba třetina částečně obyvatelných. To jsou ty dvě třetiny, na které bychom se chtěli teď soustředit. Ale ten monitoring byl poměrně detailní, naši dobrovolníci obcházeli s naším monitorovacím zařízením Inspekto. Měli dotazník, kde opravdu poměrně konkrétně vypisovali, jak které ta domácnost vypadá, jaké jsou tam potřeby a pořizovali i nějaké základní fotografie tak, abychom to my dokázali rychle vyhodnotit.

Koordinujete pomoc s dalšími neziskovými organizacemi?

Určitě. Jsme v podstatě v každodenním kontaktu. Na místě, co se týče monitoringu, kromě nás působí Adra v Moravské Nové Vsi a ostatní obce monitoruje Člověk v tísni. Neustále se koordinujeme i s dalšími nadacemi, jako je Nadace Via, Nadace Karla Komárka, Nadace Českého rozhlasu a další tak, abychom tu pomoc rozdělovali spravedlivě, což je pro nás teď úplně klíčové. Chtěla bych i vyzvat posluchače, pokavad se k nim dostane pomoc, a pokavad jsme třeba my v Hruškách monitorovali jako Diakonie, ale pomoc se jim dostane od Nadace Via, tak je to s naším souhlasem a je to koordinovaná pomoc, která má být co nejspravedlivější.

V úvodu jsem mluvil také o potřebě psychologické pomoci. Vy máte tým psychologů, kteří pomáhali přímo v postižených oblastech. S tím odstupem od tornáda, je ta pomoc ještě potřebnější?

Já bych tohle trochu poopravila. My tým psychologů nemáme. Ale máme dobrovolníky, kteří jsou školeni v krizové intervenci, tedy jejich část. To, co jsme udělali v obci Hrušky je, že jsme se spojili s psychology od hasičského záchranného sboru, což nám v první fázi velmi pomohlo, a obcházeli jsme domácnosti spolu s nimi. To znamená, že vždycky šel někdo z týmu hasičů psychologů a nějaký náš dobrovolník.

Myslím si, že tak jak to bývá při krizích, tak v první fázi lidé velmi zabrali. Opravdu se snažili situaci nějak rychle vyřešit a pak postupně jim dochází síly. Už je déle než týden od té katastrofy a na lidi to teď teprve doléhá. Když mají třeba pozorovat, jak se jim strhává jejich dům ve kterém vyrostli, strávili většinu svého života, tak jsou to opravdu velmi citlivé situace, v kterých my se ocitáme a sledujeme, že ti lidé to samozřejmě těžce nesou.