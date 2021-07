Tornádo na Moravě zničilo i zemědělské družstvo. Zvedlo traktor, suť odhodilo na řepkové pole

„Volali, že Moravská Nová Ves neexistuje. Já jsem si myslel, že blázní, že tady bude potrhaných pár střech a něco pobité od krup.“

Walter Schrott je místopředsedou představenstva společnosti Agromoravia. O řádění tornáda se dozvěděl od svých zaměstnanců. Do podniku dorazil zhruba o dvě hodiny později.

„Když jsem sem přijel, tak to byl výjev, jako kdyby tady vybuchla bomba nebo přešla nějaká fronta. To bylo neskutečné. Tma, vyděšená zvířata, syčel tady plyn. Hrůza,“ popisuje.

A kde se schovávali zaměstnanci?

„To bylo velké štěstí, že zaměstnanci už byli doma, protože už bylo půl sedmé večer, takže tady byl jenom vrátný. Ten chudák utrpěl zranění, protože když se schovával na vrátnici, ta ho to vyhodilo i se stolem ven. Ten je v nemocnici, ale zaměstnanci byli všichni doma,“ dodává.

Zemědělské družstvo zaměstnává desítky lidí. Někteří z nich pomáhají odklízet trosky v podniku, jiní pracují na svých poničených domech. Družstvu tak chybí nejen zkušení pracovníci ale také zemědělské stroje.

„Tornádo prostě nadzvedlo traktor, přeneslo ho a bouchlo s ním o jiný vůz. Takže ty čekají jen na konstatování servisu, jestli to bude odpis, nebo jestli na tom půjde něco opravit. Ale tomu moc nevěřím.“

Místopředseda zemědělského družstva Agromoravia Walter Schrott | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

‚Totální škoda‘

Likvidační práce pokračují a začínají se vyčíslovat i škody.

„Když sem přišla pojišťovna, tak konstatovala, že škoda je totální. Takže tady neprobíhali žádné odhady, když to vezmu přes palec, tak je tady za tři sta milionů škod,“ líčí Schrott.

Přímo v areálu družstva bylo taky na 400 býků. Některé museli přímo na místě utratit, jiné odvezli. Kompletně zničená je i speciální linka na zpracování sladké kukuřice.

„To jsme dělali opravdu jako jediní v republice. Pěstujeme sladkou kukuřici a tu dovádíme do fáze zrna. Kukuřice se pak zpracovává do konzerv, směsí zeleniny nebo do gastra jako mražená. Ta je zničená, letošní sklizeň nebude a otázkou je, jestli nějaká ještě někdy bude,“ přemýšlí místopředseda společnosti.

Podle Schrotta budoucnost zemědělského družstva záleží na tom, kolik peněz dostane od pojišťoven. Navíc je potřeba sklidit další letošní úrodu.

Na řepkovém poli za Moravskou Novou Vsí směrem na Mikulčice pracuje asi čtyřicítka lidí. Udělali rojnici, prohledávají pole a čistí ho od odpadu, které sem naneslo tornádo.

„Sesbíráváme šroty, plyšáky, různé věšáky… Je tady úplně od všeho trochu,“ přibližuje jeden z dobrovolníků.

„Všechno co odletělo z Moravské, tak nám přistálo na našem poli. Je tady řepka ozimá. Pozemek má 51 hektarů. Je to ve stadiu dozrávání. Musíme všechno posbírat, aby nám to nesnědl kombajn,“ říká Vladimír Mazuch, ředitel zemědělského podniku Agromoravia. Podle něj by na tomto poli nemusely být tak velké ztráty.

Ředitel společnosti Agromoravia Vladimíř Mazuch u pole za Moravskou Novou Vsí | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas