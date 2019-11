Nevyrovnali jsme se s totalitou, takže máme premiéra, jakého máme, vysvětluje publicista Navara

Datum 21. srpna se pravděpodobně stane významným dnem jako připomínka invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 a uctění památky obětí okupace. Vypovídá to o ochotě českých politiků vyrovnat se s totalitní minulostí? V pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus o tom mluvil publicista Luděk Navara a místopředseda ČSSD Ondřej Veselý. Praha 16:31 2. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít 21. srpen 1968, okupace Československa, tank, Sovětská invaze | Zdroj: Profimedia

„Jde bezpochyby o krok správným směrem... Ale obecně se nedá říci, že bychom dělali dost. Zaostáváme i za sousedními zeměmi, které měly podobné historické zkušenosti,“ kritizuje v pořadu Pro a proti publicista Luděk Navara z Platformy evropské paměti a svědomí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vyrovnali jsme se za 30 let dostatečně se zločiny komunismu?

Podle něj jsme zanedbali otázku viny, viníků a jejich potrestání. „Také dostatečné a včasné odškodnění poškozených. Zanedbali jsme i důležitost míst paměti, památníků, muzeí totality... Umírají pamětníci, jejich štafetu nemá kdo převzít... Mladí nemají kam chodit a seznamovat se s těmito informacemi.“

Publicista soudí, že ve vztahu k minulosti jsme traumatizováni. „Jsme nejistí a lidé, kteří na nás chtějí útočit a zpochybňovat naše směřování, tuto nejistotu vycítí a využívají ji... Věřím, že naše prozápadní směřování je pevné, ale vztah k minulosti je subtilnější věc a tam je velký problém, protože ho zanedbáváme.“

21. srpen 1968? Nešlo o žádnou okupaci. A ti mrtví? Jen oběti dopravních nehod, tvrdí Grospič Číst článek

„Naše platforma podala podnět na prošetření zločinů na železné oponě... Politici mohou tlačit jejich prošetření... a vytvářet prostředí, aby spravedlnost našla uplatnění... Ve východní části Německa proběhl soud s vrcholnými představiteli komunismu už dávno a ti zodpovědní byli potrestáni,“ upozorňuje Luděk Navara.

Zametat problémy pod koberec

„Jde o významné datum... To, že si otevřeně přiznáváme invazi, je podle mě jednoznačně dobře a směřuje to k tomu, že otevíráme temné kouty naší historie,“ říká místopředseda ČSSD a poslanec Ondřej Veselý.

Uznává, že tento krok přichází pozdě. „Ale málo to rozhodně není, i když bychom mohli dělat daleko více. Je to nějaký krok, který sám o sobě stačit nemůže a nebude, ale když budeme pokračovat, bude to dobře. Souhlasím, že je to 30 let poté a mělo to nastat daleko dříve.“

Politik vysvětlil, proč je premiérem Andrej Babiš, svázaný s minulým režimem. „Ne proto, že tak rozhodla ČSSD, ale proto, že dostal obrovský volební potenciál. V 90. letech jsme se nedokázali razantně vyrovnat s minulostí a bohužel velké části společnosti dnes přijde taková věc normální.“

„Něco jsme zanedbali. Komunisté tady pořád jsou, lidé je volí... Ale i rozhodnutí o 21. srpnu 1968 svědčí přece o tom, že se na politickém směřování země nic nezměnilo a naše země jednoznačně směřuje prozápadním směrem,“ věří Ondřej Veselý (ČSSD).