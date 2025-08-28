‚Tovačovce‘ - železniční trati mezi Kojetínem a Tovačovem na Přerovsku hrozí ukončení provozu
Na seznam tratí s možným ukončením provozu zařadila Správa železnic také úsek mezi Kojetínem a Tovačovem na Přerovsku. Podle ní je tzv. Tovačovka málo využívaná a její údržba je neefektivní.
Kolejiště před historickou budovou tovačovského nádraží dnes zeje prázdnotou. „Tím, že trať je využívaná jen na ty výletní vlaky, tak i ty přilehlé prostory slouží k zahrádkám, kde vidíme nějaké ovečky a slepice,“ říká starosta Tovačova Marek Svoboda (KDU-ČSL).
Podle něj jde o zhruba 2,5 kilometru dlouhý úsek mezi městem a odbočkou vlečky u nedalekých Lobodic. Podle pravidelného jízdního řádu tu vlaky nejezdí od 80. let minulého století. Během letních prázdnin trať ale využívají výletní vlaky a historické soupravy vyjíždějí taky na hody, výstavy nebo tradiční výlovy.
Zrušit železnici by byla podle Marie Zahradníčkové z Rybářství Tovačov chyba. Pro tisíce návštěvníků výlovu chybí ve městě a okolí parkovací místa.
„Tovačov nemá velkokapacitní záchytné parkoviště, takže by to byl velký problém. Mělo by se to zachovat. Byl by to konec pěkné tradice,“ říká Zahradníčková.
Podle Dušana Gavendy, mluvčího Správy železnic, je ale úsek málo využívaný a splňuje tak podmínky k přerušení provozu. Také však upozorňuje, že zařazení úseku do přehledu ještě neznamená konec provozu.
„Vždy zvažujeme jak nákladovou stránku dalšího zajištění provozuschopnosti, tak požadavky na udržení provozu ze strany objednatelů dopravy a ostatních zainteresovaných subjektů,“ uvedl.
Starosta Svoboda chce proto požádat o podporu Olomoucký kraj. „Vlaková doprava je levnější a i ohleduplnější vůči životnímu prostředí, ale to není na nás. Provoz spoustu obcí dotuje, my za Tovačov dáváme pro Olomoucký kraj taky nemalé peníze na koordinaci autobusové a vlakové dopravy,“ dodává.
Aktuální seznam tratí, kde by mohl skončit provoz čítá celkem 11 úseků. Je mezi nimi mj. i lokálka Velká Kraš - Vidnava nebo Světlá Hora - Malá Morávka. Jestli železničáři z těchto míst koleje definitivně vytrhají, rozhodne Drážní úřad.