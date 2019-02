‚Nemohou větrat, je jim na zvracení.‘ Lidem na pražském Zličíně vadí zápach z továrny na psí granule

Obyvatelé Zličína a dalších městských částí, které jsou v blízkosti Chrášťan, se proti údajně nesnesitelnému zápachu snaží bránit různými způsoby. Posílají stížnosti úřadům nebo i do továrny. Založili také facebookovou skupinu s názvem Stop smradu z granulí v Praze, kde popisují své postřehy k aktuální situaci. Svěřují se ostatním třeba s tím, že zápach byl tak intenzivní, že ani nemohli větrat, nebo že vyvolával dojem, že jim někdo složil náklad granulí přímo před domem.

Od září 2017 se sběrem dat pomáhá také zmiňovaná aplikace smradek.eu. Na základě hlášení veřejnosti lokalizuje zápach a sesbíraná data mají podle jejího realizátora Martina Dejmala posloužit jako „nástroj pro městskou část při jednání s příslušnými úřady.“

„Obraceli jsme se na Českou inspekci životního prostředí, hygienu, hejtmanku Středočeského kraje, byla jsem s tím na panelové diskuzi v senátu. Snažili jsme se dosáhnout všude, kam se dalo, nepomohl nám však zatím nikdo. Situace je čím dál tím horší, lidi si stále stěžují,“ říká starostka Zličína Marta Koropecká (STAN).

Podle ní navíc nechodí stížnosti pouze od obyvatel Zličína, ale ozývají se i lidé z Dejvic, z Řep a ze Stodůlek. Rostoucí počet stížností potvrdil také jednatel spolku Motolský Ordovik Petr Kučera.

Firma chce rozšířit výrobu

Přímo ve firmě Vafo podle jejích zástupců stížností nepřibývá. „Měsíčně obdržíme zhruba 2-5 stížností,“ řekl serveru iROZHLAS.cz marketingový ředitel Martin Šámal. Firma podle něj provedla více vstřícných kroků k vyřešení tohoto problému, včetně instalace několika čisticích zařízení. Podle Šámala je ale vnímání zápachu velmi individuální a označení „nesnesitelný pach“, které se v této souvislosti objevuje, je „iracionální“.

Lidé z dotčených městských částí mají obavy i z toho, že zápach v budoucnu ještě zesílí. Firma totiž hodlá rozšířit výrobu o další, třetí linku a loni na podzim si požádala o povolení na Středočeský kraj. Ten rozšíření výroby schválil, ministerstvo životního prostředí ale jeho rozhodnutí minulý týden zrušilo a vrátilo věc Středočeskému kraji k novému projednání.

Právě kvůli údajnému zápachu se část lidí ze Zličína a dalších městských částí sdružila ve spolku. „Městská část Zličín bohužel nemohla být účastníkem na řízení, protože firma sídlí v Chrášťanech a účastnit se mohli pouze zástupci této obce. Jako spolek bychom tam však přístup měli a zákon nám umožňuje žádat o přezkoumání,“ vysvětluje Emilie Schneiderová, která patří mezi zakladatele nového spolku Praha pro život.

‚Zákony na nás nemyslí‘

Problém s individuálním vnímáním toho, co je vůně a co puch, si uvědomuje i Kučera z Motolského Ordovnika. „Smrad je nesmírně komplikované postihnout. Je to nehmatatelné a zákony na to u nás nemyslí,“ komentuje obtížnost celé situace.

Firma Vafo se situaci pokouší řešit, podle kritiků to je to ale nedostatečné. Jak říká starosta Chrášťan Pavel Hrdlička (bez politické příslušnosti), v továrně splňují to, co mají. „Nemůžu říct, že by ze strany firmy nebyl zájem to řešit. Naposledy jsem mluvil telefonicky s výrobním ředitelem minulý týden a říkal, že mají objednanou další technologii v hodnotě 500 tisíc euro,“ řekl redakci iROZHLAS.cz. Dodal však, že investice proběhly i v loňském roce a zlepšení bylo minimální.

Zmíněné spolky se shodují na tom, že nechtějí čekat na rozhodnutí Středočeského kraje a chtějí, ať je výroba pozastavena, než padne definitivní rozhodnutí. Kučera zvažuje i třeba demonstraci. „Škodí nám to nepřímo na zdraví a je to ohromný faktor stresu. Lidi chtějí jít ven a nemůžou. Zvažují, že se odstěhují, ale kdo by tady koupil byt, když to pořád smrdí,“ dodává Schneiderová.