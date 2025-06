‚Toxická‘ záložna, kde měl premiér Fiala uložené peníze, žaluje centrální banku. Chce zpátky licenci

Podnikatelská družstevní záložna podala žalobu na Českou národní banku. Usiluje zpátky o licenci, kterou ji centrální banka sebrala kvůli neprůhledné správě peněz. Pro iROZHLAS.cz to potvrdila mluvčí Městského soudu v Praze, jenž se bude sporem zabývat. Záložna vstoupila do širšího povědomí veřejnosti tím, že tam měl uložené peníze předseda vlády Petra Fiala (ODS). Premiér svůj vklad neuvedl do majetkového přiznání. Praha 6:00 5. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Centrální banka v čele s guvernérem Alešem Michlem (na snímku) odebrala v lednu 2025 Podnikatelské družstevní záložně licenci | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Bohužel jsem si neuvědomil, že účet v družstevní záložně znamená podíl, i když jen v symbolické hodnotě. Já to bral jako běžný bankovní účet. Moje chyba, mrzí mě to,“ reagoval loni 22. ledna premiér Fiala, když Seznam Zprávy upozornily, že podíl 950 tisíc korun nezanesl do majetkového přiznání. Peníze tam měl uložené v letech 2015 až 2020.

ČNB zahájila řízení s Podnikatelskou družstevní záložnou. Nesmí přijímat vklady a dávat úvěry Číst článek

Média později přinesla několik zjištění, jak záložna neprůhledně zachází s penězi. A že za klienty měla i jiné prominentní postavy, jako byl třeba někdejší šéf poslanců ODS Petr Tluchoř, za korupci odsouzený bývalý náměstek ministra zemědělství Roman Boček (dříve ODS) nebo premiérův poradce, kardiochirurg Ivan Netuka.

Záložna kvůli nedodržení standardů proti praní špinavých peněz a dalších pravidel dostala od České národní banky v říjnu 2022 pokutu 200 tisíc korun. Protože kampelička nedostatky neodstranila, centrální banka proti ní zasáhla naplno. Letos v lednu jí sebrala licenci. Jenže jak zjistil iROZHLAS.cz, záložna chce oprávnění k podnikání zpátky.

Záložna argumenty tají

„V této věci je žalovanou Česká národní banka. Napadeným rozhodnutím žalovaná potvrdila prvostupňové rozhodnutí o odnětí povolení působit jako družstevní záložna,“ sdělila zastupující mluvčí Městského soudu v Praze Kateřina Eliášová, proti čemu záložna brojí. Po zásahu centrální banky je záložna od 14. ledna v likvidaci.

Server iROZHLAS.cz se snažil zjistit, s jakými argumenty jde kampelička do sporu. Záložna si však svou taktiku nechala pro sebe. „Omlouváme se za lakonickou odpověď, ale s ohledem na to, že jde o běžící spor, detaily k němu nyní poskytovat nebudeme,“ odepsala za kampeličku Hana Kosová.

Obdobně na dotaz reagovala Česká národní banka. S veřejností nechce sdílet stanoviska, která jsou určená soudu. „Můžeme tak pouze potvrdit, že žaloba ke správnímu soudu byla v této věci podána a soud o ní dosud nerozhodl,“ uvedl pro iROZHLAS.cz ředitel komunikace centrální banky Jakub Holas.

Soudce Slavomír Novák začne žalobu Podnikatelské družstevní záložny projednávat příští týden ve středu. Spis podrobně zná, žalobu dostal na stůl už v první půli března. Od té doby vyzval obě strany k vyjádření ke sporu a poskytnutí listin a dalších dokladů, jež mají sloužit jejich verzi příběhu.

668 milionů v hotovosti

Ačkoliv první postih pro záložnu ze strany centrální banky přišel až v září 2022, selhání kampeličky se vztahuje k době, kdy tam měl premiér Fiala uložené peníze. „Ke dni 5. 6. 2020 nedisponovala řídicím a kontrolním systémem, který by byl účinný, ucelený a přiměřený charakteru, rozsahu a složitosti rizik spojených s modelem podnikání a činností,“ napsala centrální banka. Premiérův vklad trval do listopadu 2020.

Premiér Petr Fiala (ODS) měl peníze v záložně od června 2015 do listopadu 2020. | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Premiér Petr Fiala (ODS) měl peníze v záložně od června 2015 do listopadu 2020. | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Když klíčová finanční instituce v zemi letos v lednu zakázala činnost kampeličce úplně, odůvodnila to několika zjištěními. Záložna podle nich trpěla vysoce závažnými nedostatky v oblasti prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v řízení úvěrového rizika čí při nakládání s hotovostí.

Jeden příklad za všechny: v rozhodném období klienti záložny provedli výběr hotovosti v celkové hodnotě 668 milionů korun. Záložna opakovaně nezjišťovala, jaký původ vkládaná hotovost má či jaký je účel jejího výběru. Jde přitom o základní předpoklad, aby se zabránilo možnému praní špinavých peněz.

„Hotovostní operace jsou přitom i z pohledu trestního práva a finančního systému prvkem, který nezřídka slouží k zastření původu finančních prostředků – v této souvislosti lze odkázat (…) i na ustálenou judikaturu z oblasti trestního práva týkající se trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti,“ uvedla k tomu Česká národní banka.

Fiala vyvázl bez pokuty

Pokladníkem záložny býval Kamil Bahbouh. Podnikatel se pohybuje na trhu s uměním, s bratrem založil psychologickou poradnu či před více než 20 lety oznámil zájem koupit většinu stavební firmy Metrostav. Současně ale dlužil státu na daních 50 milionů korun, jak upozornil server Neovlivní, či měl podíl ve firmě spojené s činností rozvědky.

Tajemství kampeličky, kde měl peníze Fiala: policejní odkládačka i podezřelé transakce Číst článek

Premiér Petr Fiala vysvětlil vklad do problematické záložny tím, že mu jeden z jeho poradců, Miloš Růžička, dřívější spolumajitel vlivné marketingové agentury Bison & Rose, doporučil diverzifikovat zdroje, tedy rozdělit úspory mezi více finančních ústavů. V záložně mu přitom peníze ležely, aniž by se zhodnotily.

Za normálních okolností by Fialovi za neuvedení vkladu do majetkového přiznání hrozila pokuta až 50 tisíc korun. Protože ale média na to upozornila více než tři roky po vybrání peněz, vyvázl bez sankce. „Z konzultace s experty vyplynulo, že moje opomenutí je možná již promlčené,“ uvedl premiér s tím, že 50 tisíc pošle na charitu.