Toxický materiál z Ostravy spálí těžařská firma ve Vřesové na Sokolovsku. Obyvatelé nic netuší

Ve Vřesové na Sokolovsku letos začne likvidace kalů z takzvaných ostravských ropných lagun. Radiožurnál zjistil, že toxický odpad bude ve svém areálu likvidovat společnost Sokolovská uhelná. Přestože přípravy na převoz materiálu trvají téměř půl roku, obyvatelé Vřesové o tom dodnes nevědí prakticky nic. Vřesová 8:00 13. března 2018

„Vím, jak to tady vypadalo před 30 lety, a vím, jak to tady vypadá dnes. Ta příroda se o hodně zlepšila, takže si myslím, že dělají hodně proto, aby se to ovzduší tady zlepšovalo,“ říká Radiožurnálu místostarosta Vřesové Vlastislav Hlávka (nezávislý), který za zlepšování životního prostředí chválí společnost Sokolovská uhelná.

Panelové domy, úřad a průmyslový areál Sokolovské uhelné. Tak vypadá Vřesová, kam z Moravy začnou přijíždět vlakové soupravy s toxickým odpadem. Na místě natáčel Zdeněk Trnka

Radiožurnál teď zjistil, že v průmyslovém areálu na kraji někdejší vzorové socialistické vesnice nyní připravují ekologicky šetrné spalování ropných kalů z ostravských lagun Ostramo.

Povolení vydal krajský úřad, údajně informoval i státní správu v okolí. Zástupci Vřesové se diví.

„Že by to mělo být tady, to tedy vůbec nevím. Vadí nám na tom, že jsou to nebezpečné druhy odpadů. Subjektivní názor je, že to bude krok zpátky,“ říká místostarosta Hlávka.

'Prostě dodržujeme všechny zákony'

Zástupci obce nechápou, proč konkrétní místo spalování toxického odpadu tají i firma AVE, která ropné kaly z Ostravy odváží.

„K tomu se nebudu vyjadřovat, prostě dodržujeme všechny zákony, všechno děláme tak, jak se má. Koncové zařízení kvůli možným spekulacím zveřejníme až s prvním odvozem kalů,“ reagovala mluvčí společnosti Pavla Ivácková.

Přípravu technologie na spalování toxických kalů Sokolovská uhelná potvrdila. Většina oslovených starostů v regionu nicméně o chystané likvidaci odpadu neví a situaci nechce komentovat.

Jan Onak (nezávislý) je výjimkou. „Jako starosta obce Josefov o této informaci nevím a nejsem si jistý, jestli to bude pro tento region nějak přínosné, zda to bude dobré pro naše životní prostředí.“