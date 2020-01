Zeman přijal na zámku v Lánech Babiše. Novoročního oběda se poprvé účastnily i rodiny obou politiků

Na zámku v Lánech se na tradičním novoročním obědě sešel prezident Miloš Zeman s premiérem Andrejem Babišem. Vedle manželek byly poprvé přítomny i děti obou párů. Kromě společenských témat se mluvilo i o státním rozpočtu nebo o stavebních řízeních. Prezidentská kancelář novoroční tradici komentovala jako ‚milé setkání‘, předseda vlády Babiš jako ‚příjemný rodinný oběd‘. Praha 17:32 5. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš s rodinami na tradičním novoročním obědě v Lánech. | Foto: Twitter/Jiří Ovčáček

Prezident Miloš Zeman s manželkou Ivanou a dcerou Kateřinou přivítali hosty ve Sloupové síni lánského zámku. Nejenže se dávaly květiny a všichni se společně fotili, premiér Andrej Babiš, jeho žena Monika a děti Vivien a Frederik se také podepsali do pamětní knihy zámku.

Milé setkání. Pan prezident se svojí paní a dcerou přátelsky přivítali v Lánech při příležitosti tradičního novoročního oběda pana premiéra s chotí, dcerou a synem. pic.twitter.com/qhBXzUG1Xp — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) January 5, 2020

Následně se všichni přesunuli na společný oběd do žluté jídelny, kde se obvykle konají významné schůzky. Podle mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka se k tradičnímu novoročnímu obědu podávala kachní paštika, candát s brambory a ovocný dezert.

Kromě společenských témat premiér s prezidentem debatovali o vypjaté situaci na Blízkém východě, změnách v tuzemské justici a probrali spolu i státní rozpočet.

Prezident Zeman výsledek loňského rozpočtu nekritizoval, naopak byl spokojený s tím, že vláda zvýšila investice, uvedl Babiš. Kapitálové, tedy investiční výdaje rozpočtu loni stouply o 22,8 miliardy na 139,3 miliardy korun.

Tunel republiky

„Podle mého názoru dopadl státní rozpočet loni velice dobře. V médiích se totiž zapomíná na ta dědictví, která jsme sdědili. Každý rok my všichni - občané, firmy i stát - platíme 47 miliard korun za obnovitelné zdroje a z toho 30 miliard za soláry. To je jeden z největších tunelů v historii samostatné republiky. Pokud bychom měli těch 30 miliard ročně, byli bychom v přebytku“ řekl premiér novinářům po schůzce.

Česku podle ministerstva loni vzrostly příjmy z většiny daní, na spotřebních se ale vybralo méně Číst článek

S prezidentem probíral také jeho kritiku neefektivity justice nebo dlouhotrvající stavební řízení.

„V tomhle směru navštívím Ředitelství silnic a dálnic a budeme informovat veřejnost, kde všude dochází ke zpožděním. Bohužel práva jednotlivých organizací, které se specializují na to, abychom u nás nestavěli dálnice, jsou taková, jaká jsou. My se to snažíme změnit, ale jde to ztěžka,“ řekl Babiš.

Hlava státu podle premiéra dále kritizovala, že v Národním investičním plánu není dostatečně obsažen sport. „S panem prezidentem jsme se dohadovali o tom, co je národní sport. Pro mě je to hokej, pro pana prezidenta fotbal, proběhla taková debata,“ doplnil Babiš.

Tradiční lednové setkávání hlavy státu s předsedou vlády zahájil v roce 2004 Zemanův předchůdce Václav Klaus.