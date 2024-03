FOTOPŘÍBĚH: Černé stavby, nebo útočiště pro trampy? Na Kokořínsku plánují bourat další tábořiště

Prodíráme se houštím, stoupáme po strmých kopcích, až nedaleko Osinalic nacházíme srub zvaný Vajíčko. U něj potkáváme chlapíka, kterému trampové neřeknou jinak než Lubošek.

Sedíme s ním pod igelitovým přístřeškem a tramp ochotně vypráví dlouhou historii osady. Vajíčko je jeskyně, jejíž vstup chrání dřevěné kůly. Podle původních, již ztracených kronik, ji obývala již kolem roku 1670 žena s dítětem, která se zde pravděpodobně ukryla před morem, přibližuje Lubošek. Uvnitř jeskyňky je pak do pískovce vytesaná jedna menší a jedna větší postel.

Trampský kemp zde podle Luboška založil jeho děda se skupinou kamarádů v roce 1925, když zde v Sudetech pracovali na přípravě chmelnic. Před válkou si z Vajíčka udělali klubovnu Hitlerjugend a část vyzdili cihlou. Když přijel jeho děda po válce zpět, vrátil se do osady i trampský život, popisuje Lubošek.

On sám pak v roce 1993 našel místo zhruba ve stejném stavu, jak si ho pamatoval z dětství. Roky se o něj staral. Když ale jednou v roce 2011 přijel, našel Vajíčko zcela zničené.

„A pak takhle koukám na pohádku Láska rohatá a najednou vidím, jak na začátku Jiřina Bohdalová leze z Vajíčka. Tak jsem si na filmaře došlápl a oni přiznali, že to kvůli dvaceti vteřinám záběru celé zbourali. Tak jsem srub postavil znovu,“ vzpomíná.

Lubošek se sice podle svých slov má kam vrátit, není to bezdomovec, ale pro jeho lásku k přírodě, svobodě a samotě je tohle pro něj místo s dlouhou historií a mnoha vzpomínkami, které by nerad opouštěl.

‚Už je to chatařina‘

Podobné stavby na Kokořínsku jsou ale trnem v oku hlasitému kritikovi trampských srubů a tábořišť Ivanu Brezinovi. Člověk by podle něj neměl v této přírodě po sobě zanechávat stopy, natož ji přetvářet dle lidských potřeb.

Kromě srubů mu vadí i lavičky nebo kadibudky. Upozorňuje ale také na igelitové plachty, montážní pěnu, vruty ve skalách či plastová okna, kterými si lidé příbytky podle něj až příliš zútulňují. „Kouř z ohňů nebo plechových komínů navíc ničí místní pískovce,“ upozorňuje.

„Vadí mi, že těchto tábořišť je příliš mnoho a že jsou v chráněné krajinné oblasti. Navíc to přesáhlo únosné rozměry v tom, že už to nejsou dvě klády pod převisem, na které si člověk sedne, ale jsou to nejrůznější boudy. Už je to chatařina,“ shrnuje Brezina své hlavní argumenty pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál.

Většina tábořišť proto podle něj musí zmizet. A správa by měla oblast pečlivěji kontrolovat a prohřešky více pokutovat, myslí si. Zároveň ale připouští diskusi o pravidlech pro trampy nebo legalizaci některých tábořišť.

Přírodní útočiště naopak brání krajinná architektka Iva Škrovová, která se v oboru pohybuje třicet let. Přístřešky podle ní budují lidé, kteří se chtějí stát na chvíli součástí přírody. A ta patří všem.

„Lidé, kteří se rádi toulají, si běžně oblíbí místa, která vytváří úkryt. To máme už asi od dob jeskynních lidí. A pro větší pohodlí si kolem ohniště vytvoří dřevěná sedátka nebo ohrádky na spaní. To mi připadá úplně v pořádku. Přijde mi to jako součást kultury této komunity,“ nastiňuje.

Kempy, které v oblasti navštívila, ji prý okouzlily. „Jsem toho názoru, že kempy by tam měly zůstat. Ale možná ne všechny,“ podotýká. Brezina, který by chtěl zlikvidovat většinu z nich, je tak podle ní až příliš radikální.

„Chtěla bych, aby se lidé dohodli a nastavili pravidla, ale že to, co už tady je, se nebude bezhlavě ničit. Nicméně na druhou stranu se nemůže dát všemu zelená, aby si lidé mohli postavit, co chtějí. Musí to mít nějakou míru,“ vysvětluje svůj postoj. Zároveň věří, že co by trampové dohodli, to by opravdu dodrželi.

Zmizí další tábořiště

Správa chráněné krajinné oblasti pod vedením Ladislava Pořízka dlouho trampská tábořiště na Kokořínsku přehlížela. Po kritice je ale nakonec začala loni ve velkém bourat, když nechala zlikvidovat čtrnáct z nich.

„Nelze samozřejmě tolerovat nelegální černé stavby s montážní pěnou a nepořádkem, na druhé straně pár kmenů pod převisem nemusí pro přírodu znamenat nic fatálního,“ uvedla před měsícem Agentura ochrany životního prostředí, pod kterou CHKO Kokořínsko spadá.

Demolice trampských osad bude pokračovat i letos. „Ve spolupráci s vlastníky dotčených pozemků plánujeme v letošním roce odstranit asi patnáct tábořišť,“ doplnila pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál Lucie Záhorová z Agentury ochrany přírody a krajiny.

V chráněné krajinné oblasti existuje podle odhadů kolem 120 kempů. „Nevěděli jsme, kolik těch trampských tábořišť je. Překvapilo nás to,“ řekl Pořízek loni v prosinci pro Aktuálně.cz. Zavřené převisy ani záchody podle něj do přírody nepatří. Některá útočiště ale hájil. „Na Kokořínsku jsou tábořiště, která jsou tady historicky desítky let, byly tady ještě před vznikem CHKO,“ poznamenal. Chráněná krajinná oblast vznikla v roce 1976.

Část z tábořišť chce správa i přes veškerou kritiku zachovat. „Agentura ochrany životního prostředí si je vědoma dlouholeté trampské historie oblasti a že většina návštěvníků se k přírodě v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj chová šetrně. Z tohoto důvodu nyní hledáme možnosti, jak alespoň část těchto míst zachovat pro další generace,“ uzavřela Záhorová.

Některé stavby pak stojí mezi stromy na pozemcích, které mají na starosti i Lesy ČR. Jaký je jejich postoj k trampským tábořištím? „Většina Kokořínska není ve správě Lesů ČR. Žádné podstatné konflikty proto neevidujeme,“ uvedl velmi stručně Přemysl Šrámek, vedoucí odboru marketingu a komunikace.

A Česká inspekce životního prostředí pouze upozornila na dodržování zákona. „Postoj inspekce vychází z platné legislativy, dle které na celém území CHKO nelze tábořit a rozdělávat ohně mimo zastavěná území obcí a místa vyhrazená orgánem ochrany přírody. Na území první zóny CHKO je dále mimo jiné zakázáno povolovat nebo provádět nové stavby, povolovat a měnit využití území,“ zdůraznila za inspekci Miriam Loužecká.

