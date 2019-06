V české městské hromadné dopravě je klimatizovaná asi desetina vozů. V Praze pětina

V městské hromadné dopravě v České republice je klimatizace přibližně v desetině vozového parku měst, stále tak převládají vozy bez chladicí techniky. Podíl ale postupně roste, většina dopravních podniků nakupuje nové vozy pouze se zabudovanou klimatizací. Vyplývá to z vyjádření zástupců největších městských dopravních podniků v Česku. Dopravci v létě upravují i podmínky pro řidiče. Praha 6:23 16. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V městské hromadné dopravě v České republice je klimatizace přibližně v desetině vozového parku měst, stále tak převládají vozy bez chladicí techniky (ilustrační snímek) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Podíl vozů s klimatizací v prostorech pro cestující roste s velikostí daného dopravního podniku a města. Nejvíce vozidel s plnou klimatizací má pražský dopravní podnik. Je to celkem 383 autobusů a tramvají, což je přibližně pětina vozového parku podniku.

Následují dopravci v Brně se 147 vozy a v Ostravě se 103 vozidly. V některých dalších větších městech jde naopak pouze o jednotky vozidel.

Mnozí dopravci instalují techniku přednostně do uzavřené kabiny řidiče, cestující tak pro ochlazení ve vedrech musí spoléhat na otevřená okna. Například Plzeňské městské dopravní podniky mají celkem 321 vozů, z nichž více než 91 procent má klimatizaci v kabině řidiče. Plně klimatizovaných je ovšem 15 vozů. Vozy s klimatizovanou kabinou řidiče převládají také například v Olomouci nebo v Opavě.

Otevřená okna

Mezi dopravci se také liší teplotní hranice, kdy klimatizaci zapínají. U většiny z nich je její spuštění nastaveno při venkovních teplotách kolem 26 stupňů. Například v Praze ale budou od příštího roku zapínat klimatizaci už při teplotách od 22 stupňů. Teploty uvnitř vozu by se proti těm venkovním měly lišit o jeden až šest stupňů.

I přes zapnutou klimatizaci ovšem teploty uvnitř vozů často šplhají na vyšší hodnoty, než jsou ty venkovní. To je podle dopravců mnohdy způsobeno nedodržováním pokynů ze strany cestujících. Pro plnou funkčnost techniky je totiž třeba, aby byla zavřena všechna okna ve voze, což lidé často porušují nebo neví. Dopravní podniky proto na okénka nalepují upozornění, ty však často nepomáhají.

Rozšiřování parku

Vozů s klimatizací by mělo postupně přibývat. Většina dopravců uvedla, že při plánovaných investicích se zaměřují pouze na vozy, které jí mají ve výbavě. Například v Brně, kde mají chladicí techniku pouze v autobusech a trolejbusech, očekávají do konce roku dodávku 41 plně klimatizovaných tramvají. V Ostravě budou doplňovat klimatizaci i do části stávajícího vozového parku.

Dopravní podniky se také snaží ulevit od horka řidičům. Vedle klimatizovaných kabin jim dodávají nápoje, pro které například v Ostravě mají v kabině i chladničky. Šoféři mají pro léto přizpůsobené i uniformy, které se většinou skládají s trika nebo košile s krátkým rukávem a kraťasů nebo sukně místo dlouhých kalhot.

Česko zasáhla v posledních dnech tropická vedra. Na řadě míst republiky se objevily i tropické noci, kdy celou noc neklesly teploty pod 20 stupňů.