Na demolici vozovny v Hloubětíně padlo 126 kilogramů trhaviny. Do deseti vteřin šla k zemi

Střelmistr v sobotu v 9.27 odstřelil halu tramvajové vozovny v Hloubětíně. Budova měla střechu o rozloze 150 krát 100 metrů, která byla neopravitelná. Podle informací Dopravního podniku Praha bylo na likvidaci použito 126 kilogramů trhaviny a budova šla k zemi za deset vteřin. Po demolici začne výstavba nové vozovny, která by měla být hotova v roce 2022 a vyjde předběžně na 1,8 miliardy korun. Současně s tím bude přestavěn celý areál vozovny. Aktualizováno Praha 10:26 24. 8. 2019 (Aktualizováno: 11:12 24. 8. 2019)

„Po kontrole jsme zjistili, že vše dopadlo tak, jak mělo. Nic navíc jsme nerozbili, takže to hodnotím velmi kladně,“ řekl střelmistr Vladimír Pravda. „Z hlediska plošného rozsahu se jednalo o větší demolici, přece jenom šlo o halu 100 krát 150 metrů,“ dodal.

„Jsem rád, že se nám podařilo posunout další velký projekt. Z toho, že musíme vozovnu odstřelit, nadšený nejsem, protože nám v provozu chybí, ale v tomhle případě jiné řešení nebylo. Několik na sobě nezávislých studií a posudků potvrdilo, že hala je neopravitelná,“ podotkl předseda představenstva a generální ředitel DPP Petr Witowski.

Trhavina byla rozmístěna na 902 místech. Nálože byly odpáleny na dálku bez použití dlouhých kabelů. Umístěny byly na nosných sloupech a navrtány byly také provizorní konstrukce. Kvůli bezpečnosti byl pro odpal zvolen neelektrický systém na bázi mikrobleskovice, tedy plastové trubičky s tenkou vrstvou výbušniny na jeden metr délky.

Prašnost po odstřelu pomáhali snižovat hasiči kropením. Uvnitř haly bylo také umístěno deset vaků s vodou, každý obsahoval 300 litrů vody. Exploze je rozmetala a vytvořila jemný aerosol.

Moderní vozovna

Při odstřelu byl asi na 10 minut zastaven provoz tramvají mezi Poděbradskou a Kolbenovou ulicí. Zastaven byl také provoz aut v Kolbenově a Kbelské ulici a pozastaveny byly lety na Kbelském letišti. Bezletová zóna platila i nad vozovnou a lidé do ní nesměli vysílat drony. Z bezpečnostních důvodů bylo uzavřeno bezprostřední okolí vozovny, tedy chodníky a silnice, aby se lidé k vozovně nedostali. Obyvatelé okolních domů by neměli kvůli prachu otevírat okna.

Do konce roku budou dělníci odklízet zbytky trosek a demolovat další budovy, příští rok by měl dopravní podnik začít s výstavbou nové moderní vozovny a úpravou areálu. Stavba za téměř dvě miliardy korun má být hotová v roce 2022. Do jejího dokončení budou tramvaje umístěny na nově vybudovaných odstavných kolejích v ústředních dílnách DPP v Hostivaři. Provoz haly hloubětínské vozovny byl přerušen loni v lednu.