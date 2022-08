Z chátrajícího místa nový veřejný prostor. Tramvajová smyčka Dlabačov v Praze znovu ožívá

Při sokolských sletech a spartakiádách to bývalo rušné místo, pak se z něj na dlouhá léta stal jen prázdný prostor nedaleko historického centra. Tramvajová točna v Praze na Dlabačově s přilehlou železobetonovou lávkou teď po čase znovu ožívá – město tam otevřelo nové bistro a s místem má i další plány. Přímo v tramvajovém obratišti chystá kulturní akce. Praha 17:03 20. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z dlabačovské točny se stalo místo, kde se mohou lidé setkávat | Foto: Vojtěch Tomášek | Zdroj: Český rozhlas

Koleje zarostlé trávou, černé stolky a židličky na nástupištích a jako jasná dominanta červeně natřená lávka nad kolejemi a schody ke každému nástupnímu ostrůvku. Ještě nedávno se na lávku nesmělo a hrozila ji demolice. Teď posloužila jako spojnice smyčky s okolím a taky k sezení. Na prostřední koleji smyčky stojí vyřazená tramvaj T3, která slouží jako zázemí.

„Jsou tady speciální dřevěné sedačky i stolečky, které si člověk může vzít a rozmístit podle chuti. Počítalo se s tím, že tu jsou specifické prostory a má to tu specifické parametry, které chceme respektovat. To, aby to místo umožňovalo určitou flexibilitu lidem, kteří tady žijí v okolí nebo se tu budou pohybovat,“ popisuje autor proměny Točny Dlabačov Ondřej Kužílek.

Vyřazená tramvaj T3, která slouží jako zázemí | Foto: Vojtěch Tomášek | Zdroj: Český rozhlas

Zašlá místa v Praze, která by po proměně mohla sloužit lidem, hledá i městská organizace Kreativní Praha. I tramvajovou točnu pomohla zpřístupnit a proměnit. Podle Kristýny Kočové z Kreativní Prahy to navíc nemusí být ani nákladné: „Není nutné vždycky na ty velké finančně náročné stavební proměny čekat 10, 15 let.“

S proměnami může pomoct třeba jen přenosný mobiliář hlavního města. „Ta dočasnost si myslím, že je takový koncept třeba pro studenty z nedalekých Kolejí Strahov. Tohle bude - těch pět let co studují na VŠ - vlastně to, jak si to pamatují,“ vysvětluje Kočová pro Radiožurnál.

Tramvajová lávka na Dlabačově teď slouží jako posezení | Foto: Vojtěch Tomášek | Zdroj: Český rozhlas

Tramvajovou smyčkou projížděly v druhé polovině dvacátého století, v době sokolských sletů a později spartakiád, tramvajové zástupy a točnou projížděla jedna souprava za druhou. Kousek od Dlabačova je totiž Velký strahovský stadion, kam davy lidí od tramvaje mířily. I proto se točna označovala jako tramvajové nádraží. Tak velkolepá dopravní stavba ale později v trvalém provozu ztratila smysl. Nedaleko od Dlabačova je ještě podobně velká smyčka Královka.

„Pro pravidelný vlastně provoz ty smyčky byly využívány příležitostně, když tu byly ukončeny nějaké linky kvůli opravám nebo rekonstrukcím tramvajových tratí,“ doplnil Daniel Šabík z pražského dopravního podniku. V točně Dlabačov už znovu tramvaje jezdí – otáčí se tam speciální turistická linka 42.