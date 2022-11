Legendární tramvaj „mazačka‘ nekončí. Dopravní podnik informaci odmítl spekulace z internetu

Příspěvek uveřejněný na facebookovém profilu „Tramvaje v Čr“ informuje o ukončení provozu legendární mazací tramvaje. Příspěvek vyvolal mezi lidmi smutné pocity. Takzvaná mazačka totiž poutá pozornost již více než sedm let, a to hlavně v období Vánoc. V prosinci tradičně vánočně vyzdobená brázdí pražskými ulicemi až do Tří králů.

