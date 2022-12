V Praze bude jezdit unikátní tramvaj K2 vyrobená v roce 1977. Cestující se v ní ještě nikdy nesvezli

Tramvaj K2 vyrobili v ČKD Tatra Praha v roce 1977. Fungovala potom jako zácvikové vozidlo v Bratislavě. Po kompletní renovaci se s ní od jara příštího roku svezou cestující na nostalgické lince 23 a na historické 42. Praha 16:53 9. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tramvaj K2 byla první československá článková tramvaj a vyráběla se do roku 1983 | Zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy

Unikátní tramvaji s označením K2 je letos 45 let. Je to dvoučlánkové vozidlo spojené kloubem, které hned z výroby putovalo rovnou do Bratislavy. Tam sice jezdila až do roku 2009, ale bez cestujících. Fungovala totiž jako zácvikové vozidlo pro budoucí řidiče tramvají.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Podrobnosti zjišťovala Soňa Jindrová

Loni ji bratislavský dopravce nabídl k prodeji. Zájem projevil pražský dopravní podnik a vůz odkoupil za 1000 eur (v přepočtu za zhruba 24 tisíc korun). Na jaře se v ní tak vůbec poprvé svezou cestující.

Poté, co tramvaj odkoupil pražský dopravní podnik, nechal vůz opravit v Brně. To bylo loni v říjnu. Tam zjistili – poté co celý vůz odstrojili – že je karosérie hodně zdeformovaná. Museli proto vyměnit velkou část nosných prvků. Do té doby totiž vůz neprošel žádnou opravou.

Kompletní renovací prošel také vnitřek tramvaje a kabina řidiče. Celá oprava vozu vyšla na 9,5 milionu korun.

Zrenovovaná unikátní tramvaj s označením K2 z roku 1977 | Zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy

Teď čekají K2 podle Jana Šurovského, technického ředitele pražského dopravního podniku, ještě zkušební jízdy a nainstalování odbavovacího a informačního systému. Na jaře se vůz poprvé od svého vzniku otevře cestujícím.

Tramvaj K2 byla první československá článková tramvaj a vyráběla se do roku 1983. Zatímco v Praze tento typ tramvaje nikdy nejezdil kvůli velmi členitému terénu, v Brně s ním mají od roku 1966, kdy vyjel první prototyp, bohaté zkušenosti. Ve městě jich jezdilo přes 130 a dodnes jich ještě několik zůstává v provozu. Tramvaj byla odvozená od typu T3, který se rozšířil do všech provozů v Československu a také do řady bývalého východního bloku. Zrenovovaná unikátní tramvaj s označením K2 z roku 1977 | Zdroj: Dopravní podnik hl. m. Prahy