Návrat kolejí na Václavské náměstí. Dopravní podnik chce do tří měsíců vybrat projektanta trati

Pražský dopravní podnik vybírá projektanta, který bude mít na starost projekt pro návrat tramvají do horní části Václavského náměstí. Trať má vést od budovy Národního muzea až mezi ulice Jindřišská a Vodičkova. Vybrat ho chce do konce dubna. Informoval o tom ve čtvrtek generální ředitel dopravního podniku Petr Witowski. Tramvaje na náměstí přestaly jezdit na začátku osmdesátých let. Praha 7:59 31. ledna 2019

Vybraný projektant navrhne například nejvhodnější trasu, kudy mají koleje vést. „Připraví také dokumentaci nutnou pro územní rozhodnutí,“ řekl ředitel dopravního podniku Petr Witowski.

Projekt bude kromě trasování kolejí a vybudování potřebné infrastruktury zahrnovat také prozkoumání stropních desek stanic metra Muzeum a Můstek, nad nimiž nové koleje povedou.

Jakmile bude projekt hotov a schválen, zažádá podnik o stavební povolení a nakonec vybere dodavatele stavby. Kdy se začne trať stavět a kolik by mohla stát, není v tuto chvíli jasné.

Na přípravě návratu tramvají na náměstí bude podnik spolupracovat s Institutem plánování a rozvoje a také s architektonickou kanceláři Cigler-Marani, která před více než deseti lety zvítězila v architektonické soutěži na proměnu Václavského náměstí.

Město bude muset při návratu tramvají na náměstí vybudovat trolejové vedení a koleje a napojit je na Vinohradskou třídu i trať, která kříží střed náměstí.

V horní části by vznikla nová zastávka. Dořešit je ještě nutné souběh s budováním takzvanou kolektoru, v němž jsou inženýrské sítě.

„Propojení umožní lidem z Prahy 2, aby projeli městem rychle tramvají. Zároveň umožní nová vedení tramvajových linek a řešení mimořádných událostí,“ řekl již dříve náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě), který má na starosti dopravu.

Oprava v metru

Součástí změn má být i oprava stropu metra na Muzeu. „Ještě klíčovou, podmíněnou stavbou je obnovení stropní desky vestibulu metra A na stanici Muzeum,“ řekl před časem Radiožurnálu ředitel Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč.

Město zároveň zamýšlí stavět trať z Vinohradské k hlavnímu nádraží a do Bolzanovy ulice. Stavbu do Bolzanovy ale na rozdíl od trasy na náměstí komplikuje to, že je kvůli ní třeba změnit územní plán. Procházela by totiž přes park před nádražím.