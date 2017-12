Opilý muž v ostravské tramvaji napadl cestující, zastavila ho žena s pistolí. Nakonec se přihlásil policii

Sedmadvacetiletý muž podle policie ve čtvrtek v ostravské tramvaji brutálně napadl dva cestující. Jednomu o hlavu rozbil skleněnou láhev. Útočníka zastavila až žena, která vytáhla legálně drženou pistoli a namířila ji na agresora. Útočník pak z tramvaje vystoupil. V těchto dnech jej policisté vypátrali a obvinili, informovala mluvčí moravskoslezské policie Gabriela Holčáková. Ostrava 18:31 16. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ostravská tramvaj (ilustrační foto) | Foto: Aktron/Wikimedia Commons | Zdroj: GNU Free Documentation License 1.2

Muž se policii sám přihlásil. Přiznal se a tvrdil, že činu lituje. Před činem posilněný alkoholem mířil za zábavou do Stodolní ulice v centru města. V tramvaji se dostal do sporu s pětadvacetiletou ženu a o devět let starším mužem.

„Poškozeného útočník nejprve udeřil hlavou, násilí eskalovalo úderem pěstí do obličeje. Po této ráně oběť upadla na zem. Muž zaútočil i na ženu, kterou udeřil rukou. Agrese pak pokračovala i proti ležícímu muži. Poškozeného udeřil lahví do hlavy takovou razancí, že se lahev rozbila a navíc jej kopl do hlavy,“ popsala útok mluvčí.

Dalšímu útoku zamezila sedmadvacetiletá žena, která se násilníkovi postavila s pistolí v ruce. Muže vyzvala, aby se uklidnil. Agresor podle policie uposlechl, sedl si zpět na místo a na nejbližší zastávce vystoupil. Napadení lidé museli vyhledat lékařské ošetření. Utrpěli zranění, jejichž léčení bude trvat pravděpodobně několik týdnů.

Policisté po útočníkovi pátrali. Zveřejnili i záznam z pouličních kamer. Když jej muž viděl, sám se policii přihlásil. Podezřelý je nyní z výtržnictví a ublížení na zdraví. Ve vězení může strávit až tři roky.