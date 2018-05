Tramvaj v centru Prahy srazila dva chodce, ani jeden z mužů nehodu nepřežil

Nehoda se stala po desáté hodině dopolední v křižovatce ulic Sokolská a Ječná. První záchranáři byli podle mluvčí Jany Poštové na místě za tři minuty, na místě zasahovaly také dvě lékařské posádky. Oba muže museli několik desítek minut resuscitovat.

„U dopravní nehody na I. P. Pavlova záchranáři téměř 45 min resuscitovali. U obou mužů ve věku cca 60 let zajistili dýchací cesty, napojili na monitor, provedli veškeré život zachraňující úkony,“ popsali na twitteru pražští záchranáři.

„Bohužel se přes veškerou jejich snahu ani jednoho muže zachránit nepodařilo,“ doplnili.

Podle mluvčího pražské policie Tomáše Hulana byla jedna osoba zaklíněna pod tramvají. „Situaci na místě řešily všechny složky integrovaného záchranného systému, tedy jak policisté, hasiči tak záchranáři. Událost prošetřujeme,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz Hulan.

Nehoda nezasahuje do Sokolské ulice, která je frekventovanou částí pražské magistrály a po které jedou auta z centra směrem na Nuselský most. Řidiči, kteří místem projíždějí, by měli být podle Hulana opatrní.

„Odklánět dopravu na místě nehody není nutné. Plynulost silničního provozu je ale omezena přítomností vozidel IZS, které například v Sokolské ulici stojí v pravém jízdním pruhu. Průjezd je se zvýšenou opatrností možný,“ doplnil.

Pražský dopravní pak podnik podle svých stránek odklonil tramvaje 6, 16, 22, 23. Zároveň zřídil náhradní autobusovou dopravu.

„V úseku Karlovo náměstí - Náměstí Míru je zavedena náhradní autobusová doprava X22. Z důvodu neprůjezdnosti místa dopravní nehody není náhradní autobusovou dopravou obsloužena zastávka Štěpánská směr Karlovo náměstí,“ informuje pražský dopravní podnik.

