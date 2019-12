VIDEO: ‚Ztratil jsi svoje rodiče?‘ Řidič tramvaje pomohl v centru Prahy malému chlapci

Řidič tramvaje pomohl v centru Prahy malému chlapci, který se ztratil rodičům. Zatímco oni odjeli tramvají, hoch zůstal stát sám na zastávce nedaleko Újezdu na Malé Straně. Situace byla o to složitější, že chlapec mluvil anglicky. Příběh má ale právě díky řidiči tramvaje šťastný konec. Během pár minut skončil zpět u své rodiny. Video Praha 20:01 12. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Klučina se na chvilku zakoukal na zastávce a rodiče mu odjeli pryč. Tramvaj zkusil chvilku sledovat, ale ta samozřejmě zmizela v dáli,“ popsal na twitteru řidič pražské tramvaje Josef Chodounský.

Když projížděl kolem zastávky Hellichova, všiml si prý jeho zoufalého výrazu. Ihned proto zastavil a začal zjišťovat, co se chlapci stalo. „Celý ubrečený se mi snažil anglicky vylíčit, co ho postihlo, naložil jsem ho a rychle spěchal do další zastávky,“ dodal.

Na další zastávce Malostranské náměstí pak už oba viděli netrpělivé rodiče, kteří chlapce hledali. „A příště buď opatrnější, ano?“ poradil ještě pražský tramvaják.

Upřímně, dlouho jsem zvažoval, jestli video z této akce zveřejním, protože zlí lidé by mohli najít nějaká porušení předpisů, ale víte co? Jsou Vánoce a každá pomoc bližnímu těší o to víc a náladu mi nemůže zkazit ani případný postih. Video tedy zde: pic.twitter.com/ZYUWONvmWm — Josef Chodounský (@JChodounsky) December 9, 2019

Řidič tramvaje Chodounský by také mohl pomoci dopravnímu podniku se sociálními sítěmi. Spolupráce by podle něj mohla odstartovat začátkem příštího roku.



„Videa kolegy Chodounského o pražské MHD sledujeme již delší dobu. Libí se nám, že většina z nich je pozitivních a současně z pohledu, jak to vidí řidič tramvaje. Chtěli bychom s ním vyzkoušet vzájemnou spolupráci při tvorbě videí pro profily pražského dopravního podniku na sociálních sítích,“ upřesnil pro iROZHLAS.cz mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík.

A za zveřejnění videa se záchranou chlapce Chodounskému podle mluvčího žádný postih nehrozí. „Takto ojedinělé a specifické případy je vždy potřebné posuzovat individuálně. Lidský a šlechetný rozměr počinu kolegy Chodounského pomoci ztracenému chlapci v tomto případě jednoznačně předčí některé provozní drobnosti,“ dodal.

Starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha Sobě) by řidiče nejraději odměnil. „Už jsem napsal jak panu řediteli DPP, tak panu náměstkovi Adamu Scheinherrovi (za Praha Sobě) a požádal je o odměnu pro pana řidiče. Je to borec!“ napsal na twitteru.