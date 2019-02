Po Mazačce a T3 Coupé brázdí pražské koleje další unikát. Speciální pluh pomáhá s úklidem sněhu

„Jedná se o upravovaný podvozek, který byl původně pod standardní tramvají, ale v tuto chvíli je na něm nastavena nástavba, uchycená radlice,“ vysvětluje Radiožurnálu Martin Brejša, šéf technické kontroly nových vozů.

„V nástavbě jsou zalité kolejnice v betonu tak, aby to celé bylo těžké. Váží to 11 tun,“ dodává. Umělé zvýšení hmotnosti má prostý důvod – zajištění stability celého pluhu.

Podvozkový pluh PSP 01 použitý podvozek: ČKD Tatra T3

délka přes spřáhlo: 549 centimetrů

natočení radlice: 30 stupňů doprava

přesah: 130 centimetrů od osy koleje na obě strany

maximální výška sněhu: 30 centimetrů

váha: 11 tun

provoz: dvojice tramvají T3R.P (v čele upravený vůz č. 8300)

domovská stanice: vozovna Pankrác

Jízda pluhu letos nebyla první, přesto se z ní stává podobný fenomén jako z mazací tramvaje či modré T3 Coupé. Obrázky a videa pluhu o víkendu doslova zaplavily sociální sítě a internet.

„Je to dáno atypičností. Pokud tu jede oranžové blikající monstrum, které něco před sebou hrne... Když se na to podíváte, je to větší než osobní automobil, takže budí respekt. Každý se za tím ohlédne,“ vysvětluje, co popularitu způsobuje.

Zařízení s širokou radlicí před sebou tlačí dvojice tramvají typu T3R.P, čili modernizované verze legendární tramvaje ČKD Tatra T3, které běžně během roku brázdí pražské ulice s cestujícími. V čele se však vždy nachází upravený vůz s číslem 8300.

„Tramvaj je speciálně upravená, má přípojná místa pro pluh – jak mechanická, tak elektrická. Jedná se však o standardní běžnou tramvaj,“ doplňuje Brejša.

Radlice i pluhové tramvaje

Každá vozovna dopravního podniku má sice vlastní pluhovou tramvaj, ty ale na větší objem sněhu nestačí. Právě na to slouží připojovací podvozkový pluh PSP 01, který je připravený na pražské vozovně Pankrác.

„Měl by být vypraven, když je předpoklad spadu sněhu nad pět centimetrů, což je limit pro nízkopodlažní tramvaje. Přednostně je nasazován na vyšší nadmořské výšky – Barrandov, Střešovice, Petřiny, Kobylisy. Zkrátka tam, kde je předpoklad největšího sněžení,“ popisuje Brejša.

A jak se s pluhem jezdí? „Člověk si musí dávat pozor na vyčnívající věci, aby je radlicí nesmetl. Musí přemýšlet dopředu před vjezdem do křižovatek, před dáváním přednosti v jízdě. Je to trochu náročnější, ale není to nic extrémně složitého. Ovládání se provádí pomocí dálkového ovladače z kabiny,“ popisuje.

Tramvajový pluh (ilustrační foto) | Foto: Honza Groh | Zdroj: Wikimedia Commons | CC-BY-SA 3.0,©

S pluhem však mohou jezdit pouze speciálně proškolení zaměstnanci údržby tramvají. Běžný řidič se tedy k manipulaci s radlicí nemůže dostat. Ta momentálně čeká ve vozovně na další využití.