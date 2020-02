Do Brna vyjeli zelení Draci. Dopravní podnik vypustil na zkušební jízdy tramvaje s klimatizací

Brněnský dopravní podnik ve čtvrtek začal testovat nové tramvaje. Dva vozy typu EVO2, které lidé v anketě pojmenovali Drak, vyrazily na zkušební jízdy. Cestující je díky velkým zeleným polepům nepřehlédnou. Brno 19:01 27. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tramvaje musí nejdřív ujet 200 až 300 kilometrů, než dostanou průkaz způsobilosti od Drážního úřadu. | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhas

Nové tramvaje musí najezdit 200 až 300 kilometrů, než svezou první cestující. Teprve poté získají průkaz způsobilosti od Drážního úřadu.

Dopravní podnik zatím lidi vyzývá, aby si je alespoň fotili a firmě snímky posílali. Celý vůz je polepený zelenou dračí kůží. „Na kabině řidiče svítí bílé zuby a po stranách tramvaje jsou viditelné dračí tlapy s drápy,“ popisuje pro Český rozhlas Brno mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.

Design odkazuje jak na název tramvají, tak i na pověst o brněnském drakovi-krokodýlovi. Firma se inspirovala automobilkami, které při testování nových modelů používají maskovací nátěry.

„Tramvaje jsou nízkopodlažní a jako první v Brně zcela klimatizované,“ doplňuje mluvčí Tomaštíková. Draci v provozu nahradí vozy K2, které se vyráběly v 60. a 70. letech minulého století.

Dopravní podnik nové Draky představí 26. března při otevření nové haly ve vozovně v Pisárkách. Poprvé oficiálně vyjedou o den později. „Jedné tramvaji polep zůstane, odstraníme ho pouze z oken, aby cestující viděli lépe ven. Z druhé tramvaje ho sloupneme celý a lidé uvidí červenobílý nátěr, který také navrhli cestující v soutěži,“ upřesňuje Tomaštíková.

Vozy typu EVO2 sestrojili v dílnách sami technici dopravního podniku jako skládačku. Kusy firmě dodaly Krnovské opravny a strojírny. Celkem by těchto tramvají mělo do konce roku 2024 vyjet 41. DPMB za to zaplatí 1,4 miliardy korun. Stejné typy vozů EVO2 jezdí třeba v Plzni, Mostě, nebo Liberci.