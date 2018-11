Při srážce tramvají u Tančícího domu v Praze se zranilo 10 lidí, platí omezený provoz v centru

U srážky dvou tramvají u Tančícího domu v Praze zasahují dvě jednotky hasičů, Dopravní nehoda si vyžádala zásah složek integrovaného záchranného systému. Na místě se lehce zranilo 10 lidí. Linky 5, 9, a 17 omezily svůj provoz. Praha 14:52 22. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít U Tančícího domu se srazily dvě tramvaje, na místě zasahují hasiči | Zdroj: Twitter Hasiči Praha

Provoz v místě nehody je omezen. Deset lidí je lehce zraněných, sdělili mluvčí policie a záchranné služby Jan Daněk a Jana Poštová serveru iROZHLAS.cz.

Nehoda se stala kolem 14:00 u Tančícího domu, kde podle Daňka jedna z tramvají zřejmě nedobrzdila a zezadu narazila do tramvaje stojící před ní. „Je to mimo křižovatku, takže to do křižovatky nezasáhlo. Je omezena tramvajová i automobilová doprava, protože tam zasahují složky Integrovaného záchranného systému,“ uvedl Daněk

Nebylo nutné vyproštění osob, zranění jsou v péči @zzshmp, které asistujeme. Spolupracujeme s @PolicieCZ a nehodovou službou @DPPOficialni. Technické zajištění nehody provedou hasiči @DPPOficialni. pic.twitter.com/6KXNESrO4P — Hasiči Praha (@HasiciPraha) November 22, 2018

Trasy jsou uzavřené pouze v jednom směru. Podle informací na webu pražského dopravního podniku tramvaje číslo 17 jsou ze zastávky Palackého náměstí a linky 5 a 9 ze zastávky Zborovská odkloněny po trase Karlovo náměstí - Novoměstská radnice a dál po svých trasách.