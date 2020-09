Zahradní Město bude mít novou tramvajovou smyčku. Pražský dopravní podnik chce začít stavět příští rok

Nová smyčka má být na současnou trať napojena v křižovatce Švehlovy a Topolové ulice a ležet bude mezi Švehlovou a železniční tratí. Má nahradit stávající smyčku u tramvajové zastávky Radošovická, kde nyní končí tramvaje, které nepokračují až na Nádraží Hostivař.

Kromě samotné smyčky bude muset DPP upravit i stávající trať a křižovatku ulic Švehlova a Topolová, kde vznikne nová výhybka. V projektu se počítá rovněž s úpravou chodníku a vozovek a upraveno bude také trolejové vedení a vystavěny nové stožáry pro vedení trolejí do smyčky. Součástí stavby bude i sociální zařízení pro řidiče.

Stavba metra D začne nejdříve za půl roku. Pandemie prodloužila stavební a výběrová řízení Číst článek

V oblasti nyní Správa železnic (SŽ) rozšiřuje železniční koridor z Hostivaře na hlavní nádraží. Práce budou zahrnovat mimo jiné i přestavbu celého mostního řešení přes Švehlovu ulici, v důsledku které bude nutné tramvajovou trať ze Strašnic do Hostivaře uzavřít. Podle Šurovského se nyní počítá s uzavírkou příští rok v létě, což chce DPP využít pro práce na napojení nové smyčky. Hotovo by mělo být příští rok na podzim. Po přestavbě SŽ u nové vlakové zastávky Zahradní město vybuduje přestupní terminál na tramvaje a autobusy.

Novou smyčku DPP plánuje i u stanice Depo Hostivař, má přivést tramvaje přímo k výstupu z metra. Kromě toho vedení města loni zadalo vytvoření dokumentu, který vytipuje místa pro nové smyčky v centru metropole. Tam je jich podle vedení magistrátu málo, což komplikuje dopravní situaci zejména při výlukách.

Praha také připravuje stavbu nových tramvajových tratí, například z Barrandova do Slivence, z Modřan na Nové Dvory, z Divoké Šárky na sídliště Dědina, z Kobylis do středočeských Zdib, přes horní část Václavského náměstí nebo od Vinohradské kolem hlavního nádraží do Bolzanovy ulice.