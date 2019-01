Radní zadali projekt tramvaje vedoucí na Václavské náměstí, opravit se má i strop metra na Muzeu

Praha nechá vypracovat projekt pro návrat tramvají do horní části Václavského náměstí. V pondělí to schválili radní. Zároveň vyzvali dopravní podnik, aby vybral projektanta stavby. Radní také zadali Institutu plánování a rozvoje za úkol, aby zaktualizoval dokument k rekonstrukce náměstí. Praha 15:16 28. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koleje na dohled svatého Václava. U Národního muzea roste tramvajová trať | Foto: Marián Vojtek | Zdroj: Český rozhlas

„Ještě klíčovou, podmíněnou stavbou je obnovení stropní desky vestibulu metra A na stanici Muzeum,“ řekl Radiožurnálu ředitel Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč.

Do čtyř let tramvají z Vinohrad na Václavské náměstí i k hlavnímu nádraží, plánuje náměstek Scheinherr Číst článek

Stavba bude etapová. „Napřed se bude dělat křižovatka dole v Jindřišské, protože tam dnes ten kříž není, zároveň se bude dělat stropní deska na Muzeu. Věříme, že by mohlo být do pěti let hotovo,“ dodal Ondřej Boháč.

Vedení hlavního města už zhruba před dvěma měsíci zadalo vypracování projektu tramvajových kolejí od křižovatky ulic Vinohradské a Škrétovy k Národnímu muzeu. Dnešní rozhodnutí na to navazuje.

Město zároveň zamýšlí stavět trať z Vinohradské k hlavnímu nádraží a do Bolzanovy ulice. Tramvaje po náměstí nejezdí od 80. let. O jejich návratu se mluví několik let, v minulosti byla proti radnice Prahy 1.

Stavbu do Bolzanovy na rozdíl od trasy na náměstí komplikuje, že je kvůli ní třeba změnit územní plán. Procházela by totiž přes park před nádražím.