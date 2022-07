Nové jméno, starý diplom. Škola dělá problémy trans studentce, navzdory ombudsmance i ministerstvu

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze odmítá lidem po změně pohlaví vydávat diplom na nové jméno. Na jiných školách je to přitom výměna běžnou praxí, kterou doporučuje i ministerstvo školství. Vyřešit by to měla novela zákona.

