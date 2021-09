Česká pošta se rozparceluje do podniků. Interní dokument ukazuje plány vedení

Pokud nenastanou změny v České poště, hrozí státní firmě kolaps. Tak popisuje vedení podniku stav pošty ve svých interních dokumentech. „Nulové řešení, tedy zachování současné situace, povede dříve nebo později k ekonomickému kolapsu České pošty,“ stojí v dokumentu, který má server iROZHLAS.cz k dispozici.

Rozdělení pošty Rozdělení na pobočkovou část poskytující tzv. univerzální službu, kterou si objednává stát, a komerční část má zajistit konkurenceschopnost podniku v příštích letech. Komerční část nebude ze svého zisku muset hradit ztrátové služby, které pošta zajišťuje pro stát. Fyzické rozdělení má nastat v roce 2023 s novou poštovní licencí.

Dokumenty ukazují, že první část, která bude nadále dotovaná státem, se nově rozdělí na tři samostatná oddělení. Těmi budou podle plánu vedení logistika, finanční služby a prodej. A druhá část, která bude komerční, se rozdělí na tři dceřinné společnosti spadající pod Českou poštu. Takový náčrt pošta zaslala ke schválení ministerstvu vnitra, které musí plán rozdělení posvětit, aby k němu od roku 2022 došlo.

„Dopracovávají se detaily, ale ten záměr pořád platí,“ říká mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Podobně hovoří také ministerstvo vnitra.

„Projekt rozdělení České pošty je jednou z uvažovaných možností,“ tvrdí mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá. „Zpracovávané strategie rozvoje státního podniku v příštích letech a připomínky k dokumentu ministerstvo vnitra pochopitelně má,“ podotýká.

Tři nové firmy

Dokument určuje tři zásadní kroky, které musí vedení pošty v následujících měsících udělat. Jako první si vytyčilo rozdělit dotovanou část podniku na tři pobočky, které budou zapsány do obchodního rejstříku a povedou si své vlastní účetnictví, které bude následně zahrnuto do celkového hospodaření České pošty.

Další krok bude vytvoření komerční části. Ta by si na sebe měla vydělat sama a vedení si slibuje, že právě to zvedne státní podnik z velkých ztrát. Jenom za pandemii totiž pošta vykázala podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) ztráty v hodnotě 779 milionů korun.

V komerční části plánuje vedení České pošty tři dceřinné firmy „s cílem podpořit efektivitu provozu“. Nově by tak podle dokumentu vznikly společnosti Balíkovna, Správa majetku služeb a Poštovní distribuční společnost.

První zmíněná firma Balíkovna se více osamostatní. „Cílem je prohloubení vnímání značky Balíkovna ze strany zákazníků a zamezení negativních vlivů,“ píše vedení pošty. I když by se jednalo o novou firmu, pracovali by v ní podle dokumentu zaměstnanci pošty. Stejně tak by pracovali ve druhé plánované firmě Správa majetku služeb. Ta by pod sebou měla téměř veškerý nemovitý majetek pošty. Do poslední firmy Poštovní distribuční společnost by vedení pošty přesunulo například roznášení propagačních a informačních materiálů a tiskových zásilek.

Dokument se věnuje také logistice České pošty. Vedení podniku si v této oblasti vytyčilo vytvořit z logistiky jeden celek. Dosud byla logistika rozdrobená a změna by měla nastat v rozvoji dopravy. Pošta se totiž rozhodla, že dopravu balíků předá externím firmám. Proto v srpnu vypsala výběrová řízení na dopravce zásilek s vozy nad 3,5 tuny. Pošta tento krok i přes kritiku odborů a poslanců obhajuje, protože tvrdí, že si dopravu nedokáže výhodně zajistit sama.

Prohloubení ztrát Česká pošta loni kvůli koronaviru prohloubila ztrátu o jednu miliardu na 1,382 miliardy korun. Plánovala přitom, že propad bude ještě o 400 milionů korun vyšší. Negativní dopad pandemie představuje více než polovinu loňské ztráty. Letos je zatím podnik v provozním zisku 25 milionů korun.

„Dlouhodobé analýzy kvality doručení ukazují, že doprava České pošty má své limity, nedokáže fungovat optimálně a je proto zcela logické, že si služby, které soukromý sektor dokáže zajistit efektivněji a s nižšími náklady, zajistí jejich nákupem,” argumentuje mluvčí Vitík.

„Rozhodně tady nikdo nic neprodává, rozhodně tady nikdo nic neprivatizuje. A rozhodně žádné rozhodnutí v tomto směru nepadlo,“ odrážel kritiky minulý týden ve sněmovně ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Důvod plánované transformace a plánovaných zakázek je ten, že státní podnik není v ekonomické kondici. Pošta musí řešit problémy se státní podporou na nevýdělečné služby, protože od roku 2018 nedostala žádné finance. A to kvůli schvalování kompenzací od Evropské komise. Dalším problémem je dopad pandemie.