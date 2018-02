Česko nestihlo schválit směrnici o transfuzích. 'Pokuta nám nehrozí,' tvrdí ministr zdravotnictví

Větší kvalita i bezpečnost krve určené k transfuzím. To je cíl evropské směrnice, kterou musí do čtvrtka ve svých zákonech promítnout členské země Evropské unie. Česko to ale nestíhá. Novela zákona o léčivech, která evropská pravidla zohledňuje, je teprve v Senátu. Podle ministra zdravotnictví v demisi Adama Vojtěcha za hnutí ANO bude zpoždění zhruba čtrnáctidenní a pokuty nám za to nehrozí. Praha 8:35 15. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Krevní transfuze (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

V čekárně dárců v pražském Ústavu hematologie a krevní transfuze je plno. Jejich krev hned po odběrech putuje do laboratoří o dvě patra výš. Tam se nejenom určuje krevní skupina, ale testuje se i přítomnost virů, vysvětluje Radiožurnálu přednosta místního transfuziologického úseku Martin Písačka.

„Zcitlivuje se detekce virů a krví přenosných nemocí zaváděním citlivějších testů. Kromě protilátek průkazem antigenu viru. Jsou to viry hepatitidy B, C, pak je to virus HIV a syfilis,“ řekl Písačka.

Třeba právě detekci protilátek na syfilis provádí nad rámec evropských požadavků. Testování krve a s tím související postupy jsou u nás už teď na vysoké úrovni, doplňuje Písačka.

„Obecně lze říci, že úroveň vyšetřování stoupá směrem severo-západním a klesá směrem jiho-východním," tvrdí Písačka.

Vyšší bezpečnost pro pacienta

Nová směrnice tak do praxe příliš nezasáhne, říká primář Transfuzního oddělení Thomayerovy nemocnice Petr Turek. „Pro českou transfuzní službu to neznamená žádnou dramatickou změnu. Postupy zůstanou víceméně stejné, akorát bude jasné, který standard se používá a co na kterém papíře máte mít napsáno,“ popisuje Turek.

Že jde zejména o právní zakotvení už fungující praxe, potvrzuje i ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch za hnutí ANO. „Nastavuje určité kvalitativní standardy v souvislosti s nějakými evropskými doporučenými postupy. Na druhou stranu je pravda, že už dnes tyto standardy jsou dobrovolně dodržovány ze strany většiny transfuzních zařízení, takže tato směrnice je pouze kodifikuje. Je to cíl vyšší bezpečnosti pro pacienta,“ říká Vojtěch.

K přenosu virové infekce skrz transfuzi u nás dochází jen výjimečně. „Řekněme, že to vychází tak na jeden přenos infekce, jedno ohrožení příjemce infekcí za rok, za těch 600 tisíc transfuzí,“ doplňuje Turek. Nejčastěji se jedná o hepatitidu typu B a C.

600 000 transfuzí ročně

Česko ale směrnici, která má transfuzní přípravky ještě víc zkvalitnit a zabezpečit, nestíhá přijmout. Čas byl do čtvrtka. Ministr v demisi Vojtěch odmítá, že by za opožděným schvalováním novely zákona o léčivech byl jeho pozměňovací návrh kvůli e-receptům.

„Bylo určité zpoždění dáno tím, že byly volby. Když je nová sněmovna, tak zákony padají pod stůl a musí se znovu projednat. Takže to byl důvod zdržení, ale nebude tak zásadní nakonec. Myslím, že by mohl být zákon přijat na konci února, takže snad nehrozí žádný postih ze strany Evropské komise. Hrozilo by, pokud by zpoždění bylo v řádu měsíců, možná let, ale nikoli v řádu dnů,“ myslí si Vojtěch.

Čeští lékaři ročně provedou skoro 600 tisíc transfuzí. Nejvíc používají červené krvinky a krevní plazmu. Zhruba polovinu využijí při operacích, druhá polovina míří k pacientům nejčastěji s nádorovým onemocněním.