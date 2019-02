Bourání od poloviny března

Architekt Transgasu: Jako když mi umře dítě

Odbor výstavby na Praze 2 rozhodl o povolení demolice komplexu budov 2. ledna. Proti rozhodnutí se nikdo neodvolal. HB Reavis má na zbourání budov dva roky. Pokud by to developer nestihl, musel by požádat o prodloužení této lhůty.

„Dalo by se to přirovnat k tomu, jako byste se ptal, co říkám tomu, že mi umře dítě. Je to osobní tragédie,“ prohlásil Aulický.