Transgender lidé jsou mi bytostně odporní, prohlásil Zeman. Štvou ho i sufražetky a Me Too

Prezident Miloš Zeman kritizoval sufražetky, tedy radikální bojovnice za politická práva žen, hnutí Me Too proti sexuálnímu obtěžování a zneužívání i akce sexuálních menšin typu Prague Pride. V pořadu CNN Prima v neděli řekl, že dovede pochopit homosexuály, nechápe ale transgender lidi. „Jestli si necháte přeoperovat pohlaví, dopouštíte se trestného činu sebepoškození,“ uvedl s tím, že jsou mu transgender lidé „opravdu bytostně odporní“. Praha 12:35 27. 6. 2021 (Aktualizováno: 12:52 27. 6. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Miloš Zeman v pořadu Partie Terezie Tománkové | Zdroj: repro CNN Prima News

Zeman takto v pořadu Partii Terezie Tománkové reagoval na otázku ohledně sporu, který se nyní vede mezi lídry Evropské unie kvůli maďarskému kontroverznímu zákonu, terý mezi mladými lidmi do 18 let zakazuje šíření materiálů zobrazujících homosexualitu nebo změnu pohlaví.

Proti tomu se staví víc než polovina unijní sedmadvacítky. Česko je naopak jednou ze zemí, která se zatím odmítá ke kritice připojit.

Zeman: Budu volit hnutí ANO. Koalice jsou podvod, sestavením vlády pověřím šéfa nejúspěšnější strany Číst článek

„Viktor Orbán říká, že není proti homosexuálům, ale že je proti manipulaci nejenom rodičů, ale i dětí v sexuální výchově. Já nevidím důvod, proč s ním nesouhlasit, a to proto, že mě úplně štvou ty sufražetky, to Me Too, ty Prague Pride,“ uvedl Zeman s tím, že plést se do vnitřních záležitostí státu je „hrubá politická chyba“.

Prezident dodal, že pokud je někdo příslušníkem sexuální menšiny, je to jeho interní věc. „Když demonstruje, že má tuto orientaci, tak se vyvyšuje nad ostatní,“ řekl. Kdyby byl mladší, zorganizoval by podle svých slov v Praze velkou demonstraci heterosexuálů.

„Aby bylo vidět, jak je to nesmyslné. Je nesmyslné, ať už sexuální menšiny, nebo sexuální většiny demonstrují. Protože to je jejich velmi intimní záležitost,“ míní. Přepis celého rozhovoru najdete na stránkách Pražského hradu.