Transparency International vyzvala dopisem k odvolání předsedy Rafaje. ‚Přečtu si to,‘ zareagoval Babiš

Následky povinného očkování chce stát odškodňovat, návrh zákona schválila vláda

Podmínkou odškodnění je žádost podaná ministerstvu do tří let od doby, kdy újma vznikla. Pokud resort neodškodní žadatele do šesti měsíců, má poškozený právo se obrátit na soud.