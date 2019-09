Díky nové legislativě se už od zemřelých cizinců podařilo získat desetkrát víc orgánů k dárcovství

Čtyři měsíce už je pro lékaře v Česku díky novele zákona jednodušší odebrat orgány k transplantaci od zemřelých cizinců. Podle dat Koordinačního střediska transplantací je to znát. Od května do července se podařilo od šesti dárců získat 21 orgánů. Loni ve stejném období byly přitom od dvou dárců transplantovány dva orgány. Lékaři si od nových pravidel slibují, že se podaří zachránit desítky životů ročně navíc. Praha 16:05 3. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sál před operací srdce. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Dvaasedmdesátiletá paní Květa před dvěma lety zažila totální selhání ledvin. „Prostě jsem na dovolené upadla do bezvědomí. Odvezli mě na kliniku a pak zjistili, že mi nefungují ledviny,“ popisuje pro Radiožurnál.

Po roce na dialýze jí lékaři zapsali na čekací listinu k transplantaci. Minulý týden se jí dočkala díky zemřelému dárci. „Obě mi odešly, ale dostala jsem jednu. Ale oni říkají, že s jednou se dá dobře žít. Nevím, jak to všechno bude, jestli mi bude dobře, nebo ne. Ale říkají, že to vypadá, že je to v pořádku,“ věří.

Květa patří mezi zhruba 800 lidí, kteří se u nás ročně transplantace dočkají. Jejich počet by se teď mohl mírně zvýšit. Pro lékaře je totiž jednodušší získat orgány od cizinců, kteří v Česku zemřou. Nově jim totiž stačí zeptat se rodiny.

„Stará legislativa umožňovala 72 hodin zjišťovat data, jestli zemřelý člověk může být dárcem. Takže jsme se během 72 hodin snažili s někým spojit v zahraničí. Teď je to daleko rychlejší, protože většina turistů jezdí s někým, který umožňuje souhlas a v podstatě to může být během hodin,“ vysvětluje šéf Koordinačního střediska transplantací Miloš Adamec.

Nová pravidla platí od začátku května. Od té doby celkem šest dárců poskytlo 21 orgánů. Oproti stejnému období loni je to o čtyři dárce a 19 orgánů víc. Šlo o srdce, játra, plíce, slinivku i nejčastěji transplantované ledviny. Ročně by se tak transplantace mohly dočkat desítky dalších pacientů.

„Jestliže přibližně by zemřelo 20 až 30 cizinců, což jsou čísla z minulosti zhruba odpovídající, tak by se jednalo o zhruba 100–120 orgánů, které by navíc oproti minulým zákonům se mohly přenést,“ říká senátor za ČSSD a lékařský náměstek Fakultní nemocnice v Hradci Králové Jaroslav Malý.

Zhruba ve třetině případů se ale může stát, že rodina s odebráním orgánu nebude souhlasit. Důvody pro to můžou být různé. Třeba u Ukrajinců, zejména starších ročníků, je to otázka náboženství.

„Jsou věřící, chodí hodně do kostela a tam je to takové, že většinou se pohřbívá, nikoli že se spálí člověk. Chtějí samozřejmě, že člověk, jak se narodil, tak by měl normálně zemřít a odejít bez takového zásahu co se týče transplantací,“ vysvětlil už dřív Viktor Rajčinec, který v Česku předsedá Ukrajinské iniciativě.

Ukrajinci v Česku tvoří největší skupinu cizinců. Žije jich tady přes 130 tisíc. I když se lékaři můžou setkat s odmítnutím rodiny, stále je pro ně získávání orgánů od dárců z ciziny jednodušší než dřív, když to museli řešit přes úřady.

„Na Ukrajině neexistuje partner, se kterým bychom se mohli bavit, takže tam jsme rádi za rodinu. U Vietnamu taky, těžko sháníme nějaké informace z vietnamského zdravotnictví,“ říká Adamec.

Nejčastější příčinou úmrtí dárců-cizinců je stejně jako u těch českých mozková smrt v důsledku krvácení. Na odběr orgánů pak lékaři mají ještě hodiny až dny.

„Čím je to delší doba, tím orgány v lidském těle mohou být poškozeny. Nicméně odběr klidně i tři dny po stanovení smrti mozku je teoreticky možný. Orgány jsou v těle toho dárce a je na podpoře přístrojové, má veškerou péči,“ doplňuje přednosta Transplantačního centra v pražském IKEMu Ondřej Viklický.

Do konce července lékaři provedli přes 450 transplantací. Vyplývá to z dat Koordinačního střediska. Ve víc než polovině případů šlo o ledviny.