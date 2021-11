Počty nakažených rostou. Úřad vlády nabídne zaměstnancům, aby pomáhali s trasováním

Zaměstnanci Úřadu vlády opět dostanou možnost se zapojit do projektu Chytré karantény. Dobrovolníci mohou pomoci pracovníkům krajských hygienických stanic, kteří z důvodů vysoké přetíženosti call center nestíhají trasovat kontakty osob s prokázaným onemocněním covid-19. Serveru iROZHLAS.cz to napsala mluvčí vlády Jana Adamcová. Vládní zaměstnanci se do projektu zapojili už v minulém roce.

