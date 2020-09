Hygienické stanice jsou kvůli trasování přetížené. S kontakty jim pomáhají dobrovolníci

Kvůli koronaviru je teď každá ruka s telefonním sluchátkem na hygienických stanicích dobrá. Nakažených v Česku přibývá, a tím je i víc práce s trasováním jejich kontaktů. Jihomoravská nebo i pražská hygiena už přiznaly, že nestíhají. Pomáhat s obvoláváním kontaktů proto začaly stovky dobrovolníků. Praha 17:30 26. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít S trasováním kontaktů pomáhají zaměstnanci bank, armády, úřadu vlády a dalších institucí. (ilustrační foto) | Foto: Khalil Baalbaki

Michaela Šedivá obvykle hovoří s klienty banky v Teplicích, pracuje totiž jako telefonní bankéřka.

Teď ale pomáhá hygienikům s takzvaným trasováním třetích kontaktů. Volá lidem, kteří byli s nakaženými, a říká jim, co mají dělat dál.

„Rozdíl je to obrovský, s našimi klienty řešíme bankovní produkty. V těch trasovacích hovorech jsou hodně cítit emoce, které téma covidu vyvolává,“ říká Radiožurnálu.

Posílení systému

Podobně jako ona pomáhá i dalších 40 proškolených kolegů z bankovního call centra. Pomoc je to očividně potřebná. Nový ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) řekl, že trasování nestíhají hlavně hygienici z Prahy nebo ze středních Čech.

„Došlo k posunu, který byl poměrně významný, který byl třeba devět, deset dnů. V tuhle chvíli je systém restartován, aby k tomu už nedocházelo, a proto byl významně posílen. Teď už by měly být stovky kvalifikovaných navolávačů, kteří ulehčí pracovníkům hygieny,“ popisuje Prymula.

V hlavním městě teď denně přibývají stovky nových případů. Každému nově nakaženému by měli hygienici zavolat a zjistit jeho kontakty. To teď dělá 160 ze 180 odborných zaměstnanců pražské hygienické stanice.

„Pracujeme i o víkendech, pracujeme i večer. Naši zaměstnanci zvládají víc, než jsme si mysleli, že kdy dokážou zvládnout,“ přibližuje hlavní pražská hygienička Zdeňka Jágrová.

Chybí kvalifikace

Podle pomáhají hygienikům s voláním kromě zaměstnanců bank taky celníci, armáda, zaměstnanci pražského magistrátu nebo Úřadu vlády.

Všichni museli absolvovat školení, na jejich pomoc čekají i středočeští hygienici.

„Jsme rádi, když ty lidi dostaneme už zaškolené. Nemáme ani kapacity ty lidi školit,“ svěřuje se mluvčí středočeské krajské hygienické stanice Dana Šalamunová.

Pomoc vítá, ale zároveň upozorňuje, že hygienikům nemůžou dobrovolníci pomoct úplně se vším. „Žádná výpomoc nám nemůže provádět ty první hovory. Hovor s tím pozitivním musí provést epidemiolog.“

Právě s těmito hovory mají podle mluvčí hygienici nejvíc práce. Souhlasí s ní i ředitelka Jágrová: „Určitě bychom posily uvítali, aby to byly posily k navolávání těch prvních hovorů. Ale je to složitější, protože by to měli být zdravotníci s patřičným vzděláním. To se nám příliš nedaří.“

Doufá proto, že hygienickou stanici posílí ještě výpomoc ze strany ministerstva zdravotnictví.