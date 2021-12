Nový systém trasování na školách. Má ulehčit hygienám a proces urychlit v řádu hodin

V 16 základních a středních školách už od pondělí 13. prosince zkoušejí nový systém trasování a vystavování žádanek na testy na koronavirus. Jde o pilotní projekt ministerstva zdravotnictví a školství. Zapojily se do něj školy v Praze, ve Středních Čechách, v Ústeckém a Jihočeském kraji. Skončit má s vánočními prázdninami. Od 3. ledna by pak měl systém fungovat naplno ve všech školách v Česku. Odlehčit má krajským hygienám i praktickým lékařům. Praha 20:15 19. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Studenti Gymnázia Nad Štolou 1. září při antigenním testování. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Data, která jsme předtím vyzobávali z jednotlivých systémů a ručně vkládali do tabulek, které se pak odesílaly na KHS, tak v této fázi by ta data měla být automaticky vygenerovatelná ze systému školy,“ uvádí prezident Asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Několik vybraných škol testuje nový systém trasování. Jak to probíhá?

Do pilotního projektu se zapojila i Základní škola Pečky ve Středočeském kraji, kde je Zajíc také ředitelem. Nový systém vítá s tím, že školám ušetří čas a práci. „To je věc, po které jsme dlouho volali, aby se to zbytečně nemuselo dělat ručně, vyhledávat, aby ty dva systémy bylo možné propojit,“ dodává.

Informace, jako je třeba evidence docházky, pak školy pošlou dál. „Škola to stáhne ze svých informačních systémů, pošle to na naše externí call centra, které hromadně zadají žádanky na vyšetření a rozešlou SMS všem žákům nebo osobám, které byly staženy v rámci docházkového systému, jakože ten den byly ve škole a byli ve třídě s nemocným žákem nebo učitelem,“ popisuje proces hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Místo dní hodiny

To, co nyní trvá i několik dní, by nově mělo zabrat maximálně hodiny, věří Jan Jiroušek z Národní agentury pro komunikační a informační technologie, který má projekt na starosti: „Třeba v procesu trasování, tak naším cílem je to, aby se to stalo nejpozději ten samý den, co se škola dozví o pozitivním žáku – ambice je, aby se to stalo mnohem rychleji, v řádu hodin.“

Od ledna by měla novinka začít naplno fungovat ve všech školách. Problém ale může nastat kvůli tomu, že každá pracuje s jinými systémy.

„Bohužel u nás neexistuje to, že by školy měly jednotný systém, který by byl propojený. A teď nemluvím o systému předávání údajů o karanténách, ale který by byl obecně napojený na státní systémy jako to je v Anglii, takže bude se muset přizpůsobovat školním systémům,“ upozorňuje šéf Asociace ředitelů základních škol.

Různá data

Další překážkou může být i to, že školy mají různě kvalitní data o žácích. „Jsme si toho vědomi, takže ty mechanismy, co zkoušíme, nejsou plně automatické, ale je tam generování excel souborů, které pak lze cestou kontrolovat a upravovat, takže pro ty, kteří nemají skvělá data v systémech, tak mohou část doplnit ručně,“ doplňuje Jiroušek.

Některý z dostupných školských systémů používá podle Jirouška 95 procent základních a středních škol, nový postup v rozesílání žádanek a trasování by tak neměl být problém. Novinka má mimo jiné odlehčit hygienám.

„Nejen hygienám, protože mnohdy se rodiče obraceli na praktického lékaře s prosbou o žádanku, chceme odlehčit jak hygienám, tak praktickým lékařům,“ říká hlavní hygienička Svrčinová.

Nákaza koronavirem je teď nejčastější právě mezi dětmi. Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky je v kategorii od 6 do 11 let na 100 tisíc obyvatel nakažených víc než 1800 dětí.