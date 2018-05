Sesuv na trati u Karlových Varů se bude opravovat nejméně tři měsíce, vlaky místem neprojedou

Oprava zřícené železniční trati u Dalovic na Karlovarsku potrvá až tři měsíce, pokud nenastanou komplikace. Kvůli bezpečnosti i rychlosti sanace sesutého svahu zůstanou zavřeny obě koleje. Novinářům to ve čtvrtek řekl náměstek generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Mojmír Nejezchleb. Karlovy Vary 13:56 3. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Masivní sesuv vytvořil hlubokou jámu, do níž se zlomil kus kolejí. | Foto: Kubeš Slavomír | Zdroj: ČTK

„V tuto chvíli se nejezdí ani v jedné z kolejí. Na místě je zhotovitel a my za pochodu děláme průzkumy geotechnické, děláme projekty a současně se začalo odtěžovat těleso pod druhou kolejí, kde došlo k sesuvu. Ta druhá kolej byla uzavřena kvůli bezpečnosti,“ řekl Nejezchleb.

Na Karlovarsku se propadla železnice, vlaky mezi Kláštercem a Chebem nejezdí Číst článek

Svah se nečekaně sesunul 14. dubna. Mezi prvními známkami, že se pod kolejemi začíná násep pohybovat, až k masivnímu sesuvu uběhly jen hodiny. Jen díky pozornosti pracovníků správy železničního svršku tak byla doprava zastavena před tím, než se svah sesunul. Vlaky tudy přitom mohou jezdit rychlostí až 80 kilometrů v hodině.

SŽDC nejdřív zamýšlela zachovat provoz alespoň po jedné koleji, ta je ale příliš blízko zlomu, od kterého se svah pod sousední kolejí sesunul.

„Musíme, ať se nám to líbí, nebo ne, snést obě koleje a zajistit dosypání tělesa tam, kde to ujelo. Část tělesa pod jednou kolejí zůstane zachována a u druhé koleje, kde to ujelo, bude vyskládána sendvičová konstrukce,“ řekl Nejezchleb.

Těleso pod sesutou kolejí bylo podle získaných poznatků vysypáno dodatečně na přelomu 19 a 20. století. Zřejmě ale technologií a materiálem, který dnes už nemohl být použitý. Protože ale podobným způsobem byla budovaná trať i na jiných místech, bude SŽDC prověřovat tato místa, aby se podobné havárie nestávaly.